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Инвестиции (проекты)

Павловская ТОСЭР под Воронежем приросла резидентами на 1,2 млрд рублей

Павловская ТОСЭР под Воронежем приросла резидентами на 1,2 млрд рублей

13 февраля 2020, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР ПАВЛОВСК
Отрасль: Строительство 

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Территория опережающего социально-экономического развития «Павловск» в Воронежской области пополнилась двумя резидентами, общая стоимость проектов которых составляет почти 1,2 млрд рублей, сообщили в региональном Агентстве по инвестициям и стратегическим проектам.

Статус резидентов на очередном заседании набсовета ТОСЭР получили ООО «ТПК «Тека» и ООО «Лада».

Территориально-производственный комплекс «Тека» планирует реализовать в Павловске проект по выращиванию овощей. Инвестиции в производство могут составить 950 млн рублей. На предприятии будет создано 90 рабочих мест. В компании пояснили, что в этом году намерены приступить к строительству теплиц, запуск которых намечен на 2021 год. От более подробных комментариев там воздержались. По данным Kartoteka.ru, ООО «ТПК «Тека» зарегистрировано в 2011 году в Павловске Воронежской области. Гендиректор и собственник организации – Виктория Нестерчук. Основной вид деятельности юрлица – деятельность ресторанов и кафе. Согласно сервису, выручка компании в 2018 году была нулевой, убыток составил 277 тыс. рублей.

Другой резидент ТОСЭР – компания «Лада» – намерен инвестировать порядка 240 млн рублей в строительство завода по выпуску крупяных изделий. Штат будущего производства составит 20 рабочих мест. Оперативно получить комментарий компании не удалось. Общество зарегистрировано в 2016 году в Павловске. Ее владельцем является Светлана Русина, директором – Елена Башмакова. Выручка предприятия в 2018-м достигла 301 млн рублей, чистая прибыль – 1,66 млн рублей.

Напомним, статус резидентов ТОСЭР «Павловск» имеют компания «Сладуника» и «Агроэко». В ближайшее время их ряды должен пополнить европейский холдинг EURALIS (ООО «Танаис Семанс»), который намерен вложить в строительство семенного завода более 2 млрд рублей.

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