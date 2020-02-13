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Встречи

Президент Татарстана встретился с генеральным директором ОАО "Сетевая компания"

Президент Татарстана встретился с генеральным директором ОАО Сетевая компания

13 февраля 2020, 15:00
Рубрика: Встречи
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сетевая компания

Мероприятие состоялось в рамках серии встреч с руководителями крупных организаций республики. Во встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента Татарстана Альберт Нафигин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Ильшат Фардиев проинформировал Рустама Минниханова об итогах производственной и финансово-экономической деятельности компании за 2019 год и планах на текущий год. Также в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей модернизации сетей в целях повышения надежности электроснабжения потребителей РТ.

В 2019 году состоялось открытие первой в Татарстане цифровой подстанции напряжением 110 кВ «Портовая». Это восьмая по счету подстанция закрытого типа в Казани. В ближайшей перспективе планируется построить еще несколько цифровых энергообъектов на территории Казани и в целом по республике.

Завершилась реконструкция одной из старейших в республике подстанций 220кВ «Зеленодольская». Сложная схема организации и проведения работ была вызвана необходимостью их проведения в условиях действующей подстанции. Впервые в России на обновленном объекте реализовано дистанционное управления функциями устройств релейной защиты и автоматики из диспетчерского центра РДУ Татарстана, Центра управления сетями ОАО «Сетевая компания» и диспетчерского пункта филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжских электрических сетей.

Помимо этого, проведена реконструкция высоковольтных энергетических артерий в Альметьевских и Буинских электрических сетях, ВЛ 110кВ Азнакаево-Якеево и ВЛ-110кВ Ямбухтино – Камское Устье. В Приволжских электрических сетях построена и введена в работу ВЛ 110кВ Камская-25 лет Октября, она обеспечила надежным электричеством потребителей сразу трех районов Татарстана - Лаишевского, Пестречинского и Рыбнослободского.

Начата реализация масштабной программы по внедрению интеллектуальных технологий в распределительную сеть. 130 тысяч «умных счетчиков» смонтированы сейчас практически во всех районах республики. В рамках программы к 2025 году интеллектуальными приборами учета будет оснащен миллион домохозяйств.

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