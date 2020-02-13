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Инвестиции (проекты)

Пять новых компаний стали резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва"

Пять новых компаний стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«Портфель московской особой экономической зоны пополнился еще пятью резидентами. Это ООО «Диагностика-М», ООО «ИВА Технолоджис», ООО «Интертрансстрой», ООО «Авиаль Технолоджи» и ООО «Фотоэксперт». Таким образом, число резидентов столичной ОЭЗ выросло до 67», - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба, новые резиденты планируют в течение 10 лет вложить в производство около 1 млн руб., а также создать более 500 новых рабочих мест.

Подчеркивается, что работа резидентов особой экономической зоны заключается в разработке и инновациях в сфере высокотехнологичного производства, а также микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, медицинского оборудования.

Кроме того, для резидентов особой экономической зоны обнуляется налог на имущество, на землю и на транспорт на 10 лет, а также снижается налог на прибыль, действует льготная ставка по аренде земли и свободная таможенная зона.

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