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Инвестиции (проекты)

Создатель рентгеновского оборудования стал резидентом московской ОЭЗ

Производитель и разработчик инновационного рентгеновского оборудования "Диагностика-М" получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Инвестиции резидента в проект составят свыше 107 миллионов рублей, будет создано 142 новых рабочих места со средней заработной платой 85,6 тысячи рублей. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" даст предприятию возможность пользоваться современной инфраструктурой ОЭЗ, а также получать поддержку от правительства Москвы – налоговые льготы, льготные ставки на аренду и выкуп земли", – приводит пресс-служба слова руководителя Департамента Александра Прохорова.

Как ожидается, статус резидента ОЭЗ позволит компании реализовать план по развитию направления медицинского оборудования на базе рентгеновских методов контроля, начать серийный выпуск нового оборудования, а также усовершенствовать существующие образцы продукции.

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Компания: РИА Новости

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