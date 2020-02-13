RusCable Club 2020
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Инвестиции (проекты)

В Катайске займутся созданием оборудования для газовиков и нефтяников

Мощности «Катайского насосного завода» используют для создания индустриального парка, который будет изготавливать технику для газовой и нефтяных отраслей. Речь об этом шла на рабочей встрече с участием заместителя губернатора Зауралья Владимира Архипова и представителей Катайского насосного завода.

На не задействованных в работе площадях завода создадут индустриальный парк «РИД Катайск». Это поможет сформировать «насосный кластер», который и займётся созданием техники для нефтяной и газовой отраслей, а также электрического оборудования, резиновых, пластмассовых изделий. Также на Катайском заводе могут создать центры логистики и складов, уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области. 

Инвестиции в завод в этом году превысят 48 миллионов рублей.

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