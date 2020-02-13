Забайкальские поселки обеспечат энергией солнца

Новые энергетические комплексы, оснащенные солнечной генерацией, будут построены в 19 поселках Забайкальского края. Проект планирует реализовать группа компаний «Хевел». Объём инвестиций в строительство автономных гибридных энергоустановок суммарной общей мощностью порядка 2,4 МВт составит более 350 млн рублей.



Как пояснили в группе компаний «Хевел», реализация проекта позволит снизить потребление дизельного топлива и повысить качество энергоснабжения населения. По словам ведущего менеджера департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Максима Губанова, «Агентство будет оказывать всяческое содействие инвестору в реализации проекта». «Мы готовы помогать с подбором мер поддержки, коммуникацией с федеральными и региональными властями, институтами развития», – заметил он.



Отметим, что три года назад, в январе 2017 года, группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию первую гибридную энергоустановку (АГЭУ) в Забайкальском крае, состоящую из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт и аккумуляторов ёмкостью 300 кВт*ч. Новая станция заменила старый дизельный генератор, обеспечивающий электроснабжение сёл Менза и Укыр Красночикойского района Забайкальского края. За счёт внедрения солнечной станции, синхронизации с нею работы дизельных генераторов удельный расход топлива снизился с 0,55 кг на кВт*ч до 0,18 кВт*ч, ежегодная экономия топлива составила 180 тонн, а подача электроэнергии вместо 16 часов в день стала бесперебойной 24/7. Проект был реализован в рамках энергосервисного контракта за счет инвестиций группы компаний «Хевел» без привлечения бюджетных средств.



Сейчас аналогичные проекты реализуются ГК «Хевел» в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока.



Напомним, группа компаний «Хевел», ставшая пионером в области солнечной энергетики в России, основана в 2009 году и является единственным в России вертикально интегрированным производителем солнечных модулей. Деятельность компании сосредоточена на высокотехнологичном производстве высокоэффективных солнечных модулей по одной из самых современных технологий в мире, строительстве «под ключ» и эксплуатации солнечных электростанций, а также научно-исследовательской деятельности в области фотовольтаики.

Фото: Пресс-служба "Читаэнерго"