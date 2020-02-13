Состоялась рабочая встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и ВРИО главы Чувашской республики Олега Николаева, в рамках которой обсуждались детали программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года.

В мероприятии также принимали участие председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Петр Чекмарев.

На встрече поднимались такие темы, как возможность обновления электрического автопарка и выделение дополнительного финансирования из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на эти цели. Одной из мер поддержки Чувашской республики является обновление 35 процентов троллейбусного автопарка, а также покупка дополнительных школьных автобусов, санитарного автотранспорта, специальных пожарных автомобилей.

Министр также отметил, что на территории Чувашской республики продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта в области развития альтернативной энергетики на базе первого в России и крупнейшего в Европе высокотехнологичного предприятия (ООО «Хевел») по производству тонкопленочных фотопреобразовательных электрогенерирующих модулей. Компания вышла на рынки Казахстана, Вьетнама и получила тестовые поставки на экспорт в Тайланд, Польшу, Францию и Германию.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации. Она состоит из блока финансовых мероприятий, направленных на развитие отдельных секторов экономики региона, а также сквозных общесистемных мер поддержки. Минпромторг России совместно с Фондом развития промышленности уже принял решение о снижении нижней планки займа по программам совместного финансирования с 20 до 10 млн. рублей, а также снижение доли софинансирования со стороны региональных ФРП по программам совместных займов с 30 % до 10 % для Республики Чувашии и других регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Эти нововведения существенным образом повысят доступность заемного финансирования на модернизацию предприятий

— рассказал Денис Мантуров.

Мы обсудили подходы к реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики и конкретные инструментарии по повышению их эффективности с тем, чтобы те действия, которые мы осуществим в рамках программы, принесли максимально быстрый экономический эффект и, самое главное, чтобы люди ощутили реальные результаты в ближайшее время