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Мероприятия

На RAWIFORUM 2020 обсудят варианты перехода к "зеленой" энергетике

На RAWIFORUM 2020 обсудят варианты перехода к зеленой энергетике

13 февраля 2020, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: RAWIFORUM 2020, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Москве на RAWIFORUM 2020, который пройдет 19-20 февраля, эксперты обсудят варианты перехода России от традиционной энергетики к альтернативной, а также возможные сценарии развития ветроиндустрии в РФ и новые точки роста.

Ведущие эксперты страны проанализируют, какой должна быть доля возобновляемых источников энергии в российском энергобалансе по отношению к традиционным источникам. По мнению экспертов, естественное преимущество России в виде углеводородных богатств необходимо использовать так, чтобы не упустить сектор возобновляемых источников энергии, который может стать доминирующим в мировой энергетике. При этом цель догнать Европу по уровню вовлечения возобновляемых источников в энергобаланс не ставится. Если в Европе эта доля сейчас составляет 36 процентов, а к 2050 году планируется дойти до 100 процентов, то в России планируется довести эту долю лишь до пяти процентов к 2035 году.

Напомним - чтобы стать климатически нейтральным континентом к 2050 году Европейская комиссия в конце 2019-го опубликовала Европейское зеленое соглашение (European Green Deal Investment Plan). Это стратегический план по превращению Европы в углеродно-нейтральный континент. Меры, прописанные в соглашении, варьируются от амбициозного сокращения выбросов до инвестиций в передовые исследования и инновации, а также в сохранение природной среды. Необходимо прекратить поддержку ископаемого топлива, ядерной энергии и других разрушительных отраслей, чтобы европейское "зеленое соглашение" было успешным. Для этого Европа планирует инвестировать триллион евро до 2030 года, используя сочетание частных и государственных средств, включая четверть бюджета Евросоюза.

К слову, на саммите в Париже в 2015 году мировые лидеры договорились не позволять средней температуре на планете расти выше 1,5-2 ˚С. Но, по мнению ученых, некоторые страны не смогут достичь этих целей, если в следующем году не будут предприняты решительные шаги для сокращения выбросов парниковых газов. Так, по данным Росгидромета, в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле.

Напомним, форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 пройдет 19 - 20 февраля в Москве. Его организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты. Планируется к участию более 300 участников из 20 стран: производители оборудования, поставщики комплектующих, проектные организации, эксплуатирующие компании и компании, предоставляющие услуги технического обслуживания, энергоснабжающие и сетевые компании, логистические, конструкторские, финансовые, инвестиционные, консалтинговые компании.

Регистрация на форум идет на сайте RAWIFORUM 2020.

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