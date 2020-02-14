АФК "Система" создаст сеть четырехзвездочных бизнес-отелей

АФК "Система" начала реализацию проекта по созданию сети бизнес-отелей формата 4 звезды, до конца 2022 года построит не менее 10 таких отелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК.

"До конца 2022 года в городах-крупнейших экономических центрах России появится не менее 10 новых отелей среднего ценового сегмента. Общая площадь новых отелей превысит 200 тысяч квадратных метров, а номерной фонд - 4 тысячи номеров", - сказали в компании.

Бизнес-отели будут функционировать под брендом Cosmos, управлять ими будет принадлежащая АФК "Система" компания Cosmos Hotel Group. Планируемая география проекта включает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сегежа (Карелия) и ряд других федеральных центров. В Москве новые отели появятся, в том числе, на месте зданий, которые до внедрения технологии GPON использовались МГТС в качестве автоматизированных телефонных станций.

В корпорации отметили, что типовой проект гостиницы рассчитан на 250-300 номеров, площадь стандартного номера - около 20 кв. м. В каждом отеле будет работать ресторан и лобби-бар, фитнес-центр, а также 2-3 многофункциональных конференц- и банкет-зала на 250-600 человек.

"Размер номерного фонда и сопутствующая инфраструктура отеля позволит принимать практически любой формат мероприятий городского масштаба", - отметили в АФК.

Проект будет реализован АФК "Система" при участии equity и финансовых партнеров. В регионах строительство новых отелей будет осуществляться на условиях государственно-частного партнерства.

"На фоне растущего спроса на внутренний туризм и неснижающего потока внешних туристов, а также отсутствия качественного гостиничного предложения во многих крупных городах России, мы видим большие перспективы в реализации проекта по созданию сети бизнес-отелей формата 4*. Именно этот сегмент демонстрирует сейчас наиболее высокие показатели по средней цене номера, загрузке и валовой прибыли. В результате реализации проекта по созданию сети бизнес-отелей формата 4* номерной фонд под управлением Cosmos Hotel Group удвоится", - сказал президент компании Cosmos Hotel Group Александр Швейн, слова которого передала пресс-служба АФК.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев