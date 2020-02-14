С 17 по 19 марта 2020 года XINJIANG EDS INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD примет участие в 19-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2020». Приглашаем Вас посетить выставочную экспозицию(волочильный стан тонкого волочения для меди, миниэкструдер и сварочный аппарат) фирмы «EDS», СТЕНД С18, где квалифицированные специалисты предприятия ответят на все интересующие Вас вопросы и предоставят в Ваше распоряжение справочную информацию.