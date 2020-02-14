В Чистополе открыли производства три резидента ТОСЭРа

Cегодня в Чистополе с участием председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина торжественно открыли три предприятия ТОСЭРа. Запустили свою деятельность Чистопольский завод пластмасс, ООО «Технология успеха» с проектом по строительству тепличного комплекса и ООО «КамЛит» с производством комплектующих для погружных энергоэффективных электроцентробежных насосов. Эти компании включены в реестр ТОСЭР «Чистополь» в течение последних двух лет.

Завод пластмасс инвестировал 5,4 млн (плановые инвестиции составят 14,4 млн), создано 17 рабочих мест, выпущено продукции на 7,2 млн рублей. Тепличный комплекс вложил 31,2 млн (при плановых показателях в 61 млн), создано 17 рабочих мест. «КамЛит» инвестировал 435 млн при заявленных первоначальных параметрах в 114,5 млн, создано 225 рабочих мест, выпущено продукции на 728 млн рублей.

Отметим, что за два года в статусе ТОСЭРа резидентами в Чистополе стали 11 предприятий с ожидаемым объемом инвестиций более 800 млн рублей и общим числом рабочих мест 700 единиц. Предпринимателями вложено более 600 млн, создано свыше 300 рабочих мест, объем выручки составил около 1 млрд рублей. Начинает строительство кондитерской фабрики компания «Союз» группы «Акульчев». Монтаж оборудования ведут компании «К-Терм» (для производства тепловых радиаторов), Литейно-механический завод и «Чистекс».

Готовятся к реализации еще 10 инвестиционных проектов: «Металлтехника» с производством запчастей для промышленной и сельхозтехники, кондитерская фабрика «Мирабель», компании «Таттелемед» по производству инновационной высокотехнологичной продукции — мобильных телемедицинских комплексов.

В этом году планируется привлечь еще 17 резидентов при плане по ТОСЭР «Чистополь» 38 резидентов. Несмотря на то что площадкой для реализации своих проектов бизнесмены могут выбрать любое свободное место на территории города, 8 из 11 резидентов разместились в индустриальном парке «Чистополь».

