Объем средств, необходимых в ближайшие 2-2,5 года на господдержку создания инфраструктуры для новых жилых массивов с учетом градостроительного потенциала в 136 млн. кв. метров, предварительно оценивается в 365 млрд рублей. Об этом замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил в Совете Федерации на круглом столе «Механизмы обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной инфраструктурой».

По словам заместителя министра, на данный момент уже принято решение о выделении дополнительных средств в размере 11 млрд рублей на программу «Стимул», которая предполагает федеральное софинансирование создания социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Сейчас мы готовим дополнительные предложения для курирующего вице-премьера по этому вопросу. Говорить о конкретной сумме, которая в итоге будет направляться на подготовку участков для застройки, пока рано», — сказал он.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подтверждал, что финансирование федеральной программы «Стимул» будет увеличено. По его словам, дополнительных 11 млрд рублей на эти цели недостаточно. «Будем просить дополнительные средства», — сказал он.

Нацпроектом «Жилье и городская среда» в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства на строительство объектов по программе «Стимул» до 2024 года предусмотрено выделение почти 184 млрд рублей, из них 25,2 млрд предполагается выделить в 2021 году.