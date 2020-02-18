В Перми откроют новый кабельный завод

Пермское ООО «СГК-Инвест» в январе выступило учредителем ООО «Кабельный завод „Элка-Кабель“». Директором ООО значится Василий Леухин, профиль компании — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Как сообщил “Ъ-Прикамье” совладелец «СГК-Инвест», бывший технический директор «Камкабеля» Владимир Савченко, в рамках нового юрлица планирует наладить производство гибких и установочных кабелей, а также другой кабельно-проводниковой продукции. Запустить производство намечено к концу первого квартала 2020 года. Ранее «Элка-Кабель» занималось поставками кабеля, сейчас открывает собственный завод — он разместится по адресу: ул. Гальперина, 17, где расположен головной офис компании.

Сумма инвестиций в предприятие составила около 100 млн руб. Цех площадью 1,5 тыс. кв. м уже построен, сейчас идет монтаж оборудования. Пока на предприятии будет только две производственные линии.

Напомним, в 2019 году группа «Элка-кабель» и компания «Русал» запустили в Краснотурьинске совместное предприятие — ООО «Богословский кабельный завод», выпускающее кабельно-проводниковую продукцию с жилой из алюминиевых сплавов.

«В Перми мы будем выпускать ту продукцию, которая не вошла в номенклатуру завода, построенного нами в Свердловской области. Со временем планируем осваивать новые изделия. О мощностях производства, пока завод не укомплектован, говорить рано»,— сказал господин Савченко. Завод был построен на собственные средства.

Учредителем кабельного завода является ООО «СГК-Инвест», принадлежащее Владимиру Савченко, Денису Курашову и Алексею Гаркунову. Они являются владельцами еще одного производства «Элка-кабель» — опытно-конструкторского предприятия, зарегистрированного в Перми в 2013 году.

Крупнейшим заводом по производству кабеля в Перми является ООО «Камский кабель». Кабель выпускает ООО «Инкаб», которым владеет Александр Смильгевич, сын бывшего топ-менеджера «Камкабеля» Вадима Смильгевича.