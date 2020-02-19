Коммутаторы ETHERLINE® ACCESS от LAPP

Basic NAT Межмашинный NAT Переадресация портов

Коммутаторы организуют в компаниях передачу данных между оборудованием и сетями. Они должны быть максимально компактными, поддерживать NAT, иметь высокое качество, а также, желательно, быть произведенными в Германии. Благодаря новым коммутаторам ETHERLINE® ACCESS, LAPP отвечает многим требованиям пользователей.

На производствах всегда недостаточно места. Например, в шкафах управления все компоненты, кабели и разъемы расположены в одном месте. Особенно место ограничено в небольших децентрализованных шкафах управления, расположенных непосредственно в оборудовании. Коммутаторы являются одной из вещей, которые занимают здесь много места. Они устанавливаются на DIN-рейке, которой обычно оснащены шкафы управления. Однако иногда они выступают настолько сильно, что дверца шкафа перестает закрываться, особенно когда в нее дополнительно встроена панель управления. Вместо того, чтобы аккуратно размещать все компоненты на DIN-рейках, как это было бы на самом деле правильно, монтажники просто обходятся приемами, чтобы разместить все. Одним из вариантов расположения является установка угловой пластины так, чтобы направляющая рейка и, следовательно, переключатель были направлены вниз. Это работает, но не очень изящно, так как, прежде всего, установка за счет этого усложняется.

Новые коммутаторы ETHERLINE® ACCESS для PROFINET®, от лидера мирового рынка интегрированных кабельных и соединительных решений, представленного на SPS 2019, демонстрируют, что LAPP может по-другому. Они самые маленькие на рынке и настолько компактны, что даже встраиваются в очень маленькие шкафы управления без повреждений. «Интерес посетителей выставки был огромным», - говорит Юрген Грегер, менеджер по продукции для промышленных cетей в LAPP. «Очевидно, нам это удалось». Коммутаторы доступны в виде управляемых версий с 4, 8 и 16 портами; и неуправляемых – с 5, 8 и 16 портами. Сравнение с конкурирующими продуктами показывает, какой компактности достигла LAPP. 16-портовая версия от LAPP требует меньше места для установки, чем 8-портовый коммутатор от известного конкурента. Однако, уменьшенный корпус не означает более низкое качество. Коммутаторы LAPP произведены в Германии и предназначены для использования в тяжелых промышленных условиях, например, в широком диапазоне температур от -40 ° C до + 75 ° C.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие компании, использующие Industry 4.0, - это объединение компьютеров в сеть, как между собой, так и выше уровней пирамиды автоматизации. Черт здесь кроется в деталях. Производители крупных партий оборудования поставляют их с одинаковыми диапазонами IP-адресов. Если компания хочет подключить к сети несколько таких компьютеров, IP-адреса неизбежно сталкиваются. Поэтому между IP-сетями необходим посредник, такой как ETHERLINE® ACCESS NF04T NAT / Firewall. Он сочетает в себе функцию маршрутизатора (уровень 3 модели OSI ISO) и коммутатора (уровень 2).

ETHERLINE® ACCESS NF04T NAT / Firewall имеет четыре порта RJ45 - один порт WAN для корпоративной сети более высокого уровня и три порта LAN для сетей на уровне оборудования - и также находится в ультракомпактном корпусе. Это упрощает работу в компаниях, как показывают эти три режима работы:

Basic NAT: здесь коммутатор назначает каждому IP-адресу во внутренней локальной сети уникальный IP-адрес в диапазоне свободных адресов внешней глобальной сети с использованием NAT (преобразование сетевых адресов). Это позволяет объединять многие станки и компьютеры в производственную сеть и по-прежнему однозначно идентифицировать их из внешней сети.

здесь коммутатор назначает каждому IP-адресу во внутренней локальной сети уникальный IP-адрес в диапазоне свободных адресов внешней глобальной сети с использованием NAT (преобразование сетевых адресов). Это позволяет объединять многие станки и компьютеры в производственную сеть и по-прежнему однозначно идентифицировать их из внешней сети. Межмашинный NAT: в этой версии несколько коммутаторов организуют передачу данных между несколькими внутренними сетями IPv4 в сеть более высокого уровня. Внутренние сети / компьютеры / станки могут иметь один и тот же IP-адрес; каждый коммутатор преобразует IP-адреса с использованием NAT, чтобы машины или компьютеры с одинаковыми IP-адресами могли быть однозначно идентифицированы в корпоративной сети.

в этой версии несколько коммутаторов организуют передачу данных между несколькими внутренними сетями IPv4 в сеть более высокого уровня. Внутренние сети / компьютеры / станки могут иметь один и тот же IP-адрес; каждый коммутатор преобразует IP-адреса с использованием NAT, чтобы машины или компьютеры с одинаковыми IP-адресами могли быть однозначно идентифицированы в корпоративной сети. Переадресация портов: в этом случае коммутатор назначает несколько внутренних IP-адресов внешнему IP-адресу; однако, это происходит на основе портов. Это полезно, если пользователь не хочет освобождать дополнительные IP-адреса.

Конечно, описанные случаи применения осуществимы и сейчас. Однако для этого требуются промышленные маршрутизаторы, которые значительно дороже, чем маршрутизаторы, подключенные к Интернету дома. С помощью ETHERLINE® ACCESS NF04T NAT / Firewall вы можете сэкономить на приобретении роутера, так как он уже включен в коммутатор. Это экономит значительную сумму денег – до 30%, по сравнению с решениями от продуктов конкурентов. Тем не менее, здесь также применимо следующее: коммутатор производится в Германии и соответствует высокому качеству, к которому привыкли LAPP.

Во всех вышеперечисленных режимах работы пользователи получают выгоду от встроенного настраиваемого межсетевого экрана. Он блокирует хакерские атаки на ИТ и производственные объекты в промышленных компаниях. Приведенные цифры показывают, насколько это необходимо: по данным ассоциации ИТ-индустрии «Битком», в 2018 году в Германии хакеры нанесли ущерб в размере 43 млрд евро. Интернет вещей становится все более популярным, как и атаки с использованием вредоносных программ от Stuxnet до WannaCry и Petya.

Недавно LAPP значительно расширила свой ассортимент с помощью коммутаторов для промышленной передачи данных. «Наши коммутаторы применяются во множестве важных областей», - уверяет Юрген Грегер. Неуправляемый коммутатор ETHERLINE® ACCESS U04TP01T подходит для устройств без собственного источника питания. Четыре порта RJ45 обеспечивают питание через Ethernet; поэтому они могут, например, снабжать источником питания и данными камеры, отслеживающие качество, или точки доступа Wi-Fi. Если вам необходимы высокая скорость передачи на большие расстояния, ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFP идеально подходит для вас. В дополнение к восьми портам RJ45 управляемый коммутатор также имеет два порта SFP для подключения оптоволоконных кабелей для быстрого Gigabit Ethernet. Это также полезно в средах, где могут возникнуть проблемы ЭМС из-за высокого тока. LAPP предлагает соответствующие стандартные модули SFP для преобразования светового сигнала в электрический сигнал до 1 Гбит / с.