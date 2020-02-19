Компания АО "МЕТАКЛЭЙ" примет участие в выставке Cabex 2020

По традиции на стенде будет представлено две компании:

АО «МЕТАКЛЭЙ» — компания-производитель полимерных композиций,

— компания-производитель полимерных композиций, ООО «Метаклэй Исследования и Разработки» — компания является резидентом Сколково; лабораторный комплекс по исследованию и инжинирингу полимеров.

На выставке Cabex АО «МЕТАКЛЭЙ» представит свои продукты для кабельной отрасли.

Что изменилось за прошедший год, и какие цели мы ставим перед собой в кабельном сегменте? Специалисты компании с разных подразделений расскажут о своих планах и поделятся своим опытом, знанием и экспертным мнением. Ежегодное отраслевое событие Cabex 2020 – это обсуждение перспектив и планирование их реализации, упрочнение партнерских связей и очное общение в атмосфере единения.

Мы приглашаем партнеров и коллег «по цеху» к нам в гости! Стенд А111, пав. 4.

17 – 19 марта 2020 • Россия, Москва, КВЦ «Сокольники»