RusCable Club 2020
RusCable Club 2020
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Мероприятия

Компания АО "МЕТАКЛЭЙ" примет участие в выставке Cabex 2020

По традиции на стенде будет представлено две компании:

  • АО «МЕТАКЛЭЙ» — компания-производитель полимерных композиций,  
  • ООО «Метаклэй Исследования и Разработки» — компания является резидентом Сколково; лабораторный комплекс по исследованию и инжинирингу полимеров.

На выставке Cabex АО «МЕТАКЛЭЙ» представит свои продукты для кабельной отрасли.
Что изменилось за прошедший год, и какие цели мы ставим перед собой в кабельном сегменте? Специалисты компании с разных подразделений расскажут о своих планах и поделятся своим опытом, знанием и экспертным мнением. Ежегодное отраслевое событие Cabex 2020 – это обсуждение перспектив и планирование их реализации, упрочнение партнерских связей и очное общение в атмосфере единения.

Мы приглашаем партнеров и коллег «по цеху» к нам в гости! Стенд А111, пав. 4.

17 – 19 марта 2020 • Россия, Москва, КВЦ «Сокольники»

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