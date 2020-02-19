Конференция проходила 14.02.2020г. в ИЦ Сколково. Организатор мероприятия АО «Газпром СтройТЭК Салават».



В мероприятии приняли участие представители 86 компаний с географией присутствия от Калининграда до Камчатки. Среди них – 53 трубных завода со всей России, производители трубных марок сырья («Казаньоргсинтез», «Ставролен», «Газпром нефтехим Салават», «СИБУР», «Базелл»), а также другие организации, представляющие интересы отрасли. Такое количество производителей полимерных труб и сырья для их производства собралось на одной площадке впервые.

В рамках деловой программы конференции участники получили актуальную информацию о современных инновационных решениях, узнали от представителей рынка, сырьевых производителей, заказчиков, руководителей крупнейших производственных компаний о планах и проектах по дальнейшему развитию отрасли, участники посетили опытно-производственные площадки и лаборатории по испытанию и исследованию свойств полимерных материалов, расположенные в Технопарке «Сколково» компании ООО «Метаклэй Исследования и Разработки».

На мероприятии были представлены продукты для производства полиэтиленовых труб, в числе которых: негорючий антипирен для производства многослойных труб по ГОСТ Р МЭК 61386-2014. С 2014г. прокладка кабелей регламентируется в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386-2014. Монтаж кабельных систем должен быть произведен в трубопроводы, соответствующие нормам пожаробезопасности.

Производство таких кабель-каналов — это со-экструзия 2-3 полимеров, где внутренний слой должен соответствовать требованиям ПВ-0 (ГОСТ 28157-89).

АО «МЕТАКЛЭЙ» имеет обширный опыт в создании негорючих композиций, на основе различных антипиренов, для применения в дифференцированных отраслях промышленности.

Материал для внутреннего слоя многослойной трубы компании «МЕТАКЛЭЙ» — это два решения для конечного потребителя. Продукт реализуется как в виде концентрата, так и в виде готового компаунда по ТЗ заказчика.

При применении данного продукта клиент может достигнуть высоких показателей по характеристикам, как для монтажа кабелей низкого, так и для монтажа кабелей среднего напряжения.

Спикер акцентировал внимание на развитие энергетического потенциала страны, на прогнозируемом росте строительного сегмента промышленных и жилых объектов и связанную с этим программу цифровизации ПАО «Россети». Было отмечено, что объем производства такой трубы будет иметь тенденцию роста, с прогнозом до 2030г.

Так же АО «МЕТАКЛЭЙ» представила инновационные продукты, такие как: Металента — армирующий элемент для усиления конструкций полимерных труб, полимерные модифицирующие добавки (связующие агенты), которые позволяют добавлять вторичные полимеры, различные минеральные наполнители и стекловолокно без потери свойств готового изделия.

«Сегодняшнее мероприятие имеет стратегически важное значение для отрасли! – отметил Сергей Бершицкий, модератор Конференции, – Во-первых, мы познакомились. Эта встреча нас консолидировала и помогла нам определить формат взаимодействия между собой в дальнейшем, с Минпромторг по глобальному проекту обязательной маркировки. Во-вторых, серьезно обсуждался вопрос по сертификации, по более активному и всеобщему участию в работе Технических Комитетов по стандартизации с целью создания современных нормативных документов и исключения производства некачественной продукции (в первую очередь ТК241 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»). Также мы обсудили возможные совместные проекты по импортозамещению, трансформацию отрасли в РФ с нашими партнерами и клиентами. Обсуждались приоритетные для отрасли направления, определены конкретных шаги для дальнейшего развития и стабильного партнерства между производителями и рынком».

Ключевым мероприятием Конференции стал дискуссионный круглый стол с участием представителей заводов-производителей полимерных труб, в рамках которого обсуждались отраслевые проблемы и поиски путей для их решения. Делегаты договорились о тесном взаимодействии по вопросам развития, обмене опытом и лучшими практиками в отрасли, а также единогласно подтвердили, что мероприятие необходимо продолжать в ежегодном формате и с привлечением представителей государственных монополий, представителей Технических Комитетов, а также законодательных и регулирующих органов власти.