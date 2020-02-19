На улице Турку появится новое освещение

В ближайшее время «Ленсвет» выполнит проект современного освещения проезжей части улицы Турку. Сейчас уже ведется разработка проектной и рабочей документации реконструкции.

Трехкилометровая улица Фрунзенского района проходит от Белградской улицы до пересечения проспекта Славы и Софийской улицы (Гамбургской площади) и расположена недалеко от станции метро «Международная».

По проекту предполагается создание вдоль дорожного полотна современной установки наружного освещения из нескольких десятков светодиодных светильников мощностью по 150 Вт каждый вместо устаревших натриевых, а также прокладка современной сети электроснабжения подземными кабельными линиями и установка металлических десятиметровых опор. Разработка документации должна быть завершена в августе нынешнего года.

Напомним, что сейчас завершаются работы по установке освещения на пешеходной зоне по улице Турку на участке от Белградской до Пражской. Новое освещение обеспечит петербуржцам безопасное и комфортное передвижение.