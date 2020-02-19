Новые конструкции кабеля для атомной отрасли

АО "НИКИ г. Томск", входящее в состав «Холдинга Кабельный Альянс», разрабатывает новую конструкцию кабеля для атомщиков. Речь идет о сверхнадежном кабеле со сроком службы до 60 лет.

"Чтобы выйти с таким предложением на рынок, необходимо провести ряд длительных испытаний материалов и изделий. Они заключаются в старении образцов при повышенных температурах от 100 до 200 градусов. Такие исследования проводятся в течение 1,5-2 лет. За это время мы отслеживаем, как материал меняет свои физико-механические свойства", - пояснил Алексей Нор.

Для повышения точности исследований НИКИ регулярно модернизирует испытательную базу. В прошлом году был приобретен дифференциальный сканирующий калориметр, позволяющий анализировать свойства полимерных материалов по температуре плавления и ряду других показателей. В 2020 году НИКИ закупит еще один прибор для термического анализа полимеров - термогравиметрический анализатор. Он позволят определять скорость разрушения материалов при высоких температурах.

«Холдинг Кабельный Альянс» является надежным партнером Росатома. Продукция ХКА поставлялась на Нововоронежскую, Белоярскую, Белорусскую, Смоленскую, Ленинградскую, Кольскую и другие АЭС.