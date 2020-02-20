В ассортименте корпусов металлических распределительных ЩРн IP54 IEK® появились новинки —вместимостью 18, 54 и 72 модуля.

Корпуса ЩРН IP54 IEK® предназначены для установки модульного оборудования и организации ввода и распределения электроэнергии в сетях 230 / 400 В в жилых, административных и производственных помещениях. Новые модели сохраняют традиционно высокое качество, надежность и безопасность в эксплуатации корпусов ЩРн IP54 IEK®.

Преимущества корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®

Высокая степень защиты от пыли и влаги IP54.

Повышенная антикоррозийная стойкость.

Удобство монтажа.

Высокий уровень электробезопасности.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®

Защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.

Предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.

Защитная оперативная панель исключает поражение током в ходе эксплуатации.

Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE.

Технические характеристики корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®