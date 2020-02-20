RusCableCLUB. NEXT GENERATION
20 февраля 2020, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
В ассортименте корпусов металлических распределительных ЩРн IP54 IEK® появились новинки —вместимостью 18, 54 и 72 модуля.
Корпуса ЩРН IP54 IEK® предназначены для установки модульного оборудования и организации ввода и распределения электроэнергии в сетях 230 / 400 В в жилых, административных и производственных помещениях. Новые модели сохраняют традиционно высокое качество, надежность и безопасность в эксплуатации корпусов ЩРн IP54 IEK®.
Преимущества корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®
Особенности конструкции корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®
Технические характеристики корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®
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