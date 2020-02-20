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Новинки в ассортименте корпусов металлических ЩРн IP54 IEK® – практичное решение для сборки модульных электрощитов

Новинки в ассортименте корпусов металлических ЩРн IP54 IEK® – практичное решение для сборки модульных электрощитов

20 февраля 2020, 09:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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В ассортименте корпусов металлических распределительных ЩРн IP54 IEK® появились новинки —вместимостью 18, 54 и 72 модуля.

Корпуса ЩРН IP54 IEK® предназначены для установки модульного оборудования и организации ввода и распределения электроэнергии в сетях 230 / 400 В в жилых, административных и производственных помещениях. Новые модели сохраняют традиционно высокое качество, надежность и безопасность в эксплуатации корпусов ЩРн IP54 IEK®.

Преимущества корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®

  • Высокая степень защиты от пыли и влаги IP54.
  • Повышенная антикоррозийная стойкость.
  • Удобство монтажа.
  • Высокий уровень электробезопасности.

Особенности конструкции корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®

  • Защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы.
  • Предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана.
  • Защитная оперативная панель исключает поражение током в ходе эксплуатации.
  • Оцинкованная рейка для крепления шин N и PE.

Технические характеристики корпусов металлических ЩРн IP54 IEK®

  • Степень защиты IP54.
  • Модульная вместимость: 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72 модуля.
  • Климатическое исполнение: У2.
  • Номинальный ток: до 125 А.
  • Цвет: RAL 7035.

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