На Форуме портала RusCable.Ru опубликован новый репортаж «Калужский кабельный завод»: доставляя спокойствие в дом». В январе 2020 года наша команда посетила площадку предприятия, приняв участие в дружественном визите делегации Ассоциации «Электрокабель». Члены правления «АЭК» приехали в Калугу для проведения добровольного аудита технологических процессов производства и контроля качества кабельной продукции, что является частью вступления «ККЗ» в состав Ассоциации. Команда корреспондентов RusCable.Ru тщательно фиксировала ход экскурсии и последующей дискуссии на фото- и видео аппаратуру, и подготовила по итогам поездки репортаж.

«Калужский кабельный завод» — известный производитель кабельной продукции различных исполнений в сегменте на низкое напряжение, с токопроводящими жилами из меди и алюминия. Номенклатура выпускаемых изделий содержит многочисленные марки кабелей, проводов и шнуров: ВВГ, ПВС, ШВВП, КГТП, ПуГВ, ПБВВ, кабели бронированные ВБШв, NUM. С 2016 года на предприятии идет успешная реализация программы развития производства, ребрендернинга и расширения. «ККЗ» продолжает наращивать положительные результаты в качественных характеристиках выпускаемой продукции, во взаимодействии с клиентской базой, основу которой составляют региональные компании среднего и высшего звена (завод является одним из ключевых предприятий в составе региона, производство неоднократно посещали представители местных институтов власти, а также губернатор Калужской области).

В репортаже мы расскажем историю завода, поделимся фактами и событиями из жизни предприятия, а также подробно покажем – как именно производится надежный и качественный кабель для бытового потребления. Приглашаем вас к прочтению и обсуждению на страницах Форума!

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