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Новости портала

Репортаж о "Калужском кабельном заводе": доставляя спокойствие в дом

ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, RusCable.Ru, РЕПОРТАЖ

На Форуме портала RusCable.Ru опубликован новый репортаж «Калужский кабельный завод»: доставляя спокойствие в дом». В январе 2020 года наша команда посетила площадку предприятия, приняв участие в дружественном визите делегации Ассоциации «Электрокабель». Члены правления «АЭК» приехали в Калугу для проведения добровольного аудита технологических процессов производства и контроля качества кабельной продукции, что является частью вступления «ККЗ» в состав Ассоциации. Команда корреспондентов RusCable.Ru тщательно фиксировала ход экскурсии и последующей дискуссии на фото- и видео аппаратуру, и подготовила по итогам поездки репортаж.

«Калужский кабельный завод» — известный производитель кабельной продукции различных исполнений в сегменте на низкое напряжение, с токопроводящими жилами из меди и алюминия. Номенклатура выпускаемых изделий содержит многочисленные марки кабелей, проводов и шнуров: ВВГ, ПВС, ШВВП, КГТП, ПуГВ, ПБВВ, кабели бронированные ВБШв, NUM. С 2016 года на предприятии идет успешная реализация программы развития производства, ребрендернинга и расширения. «ККЗ» продолжает наращивать положительные результаты в качественных характеристиках выпускаемой продукции, во взаимодействии с клиентской базой, основу которой составляют региональные компании среднего и высшего звена (завод является одним из ключевых предприятий в составе региона, производство неоднократно посещали представители местных институтов власти, а также губернатор Калужской области).

В репортаже мы расскажем историю завода, поделимся фактами и событиями из жизни предприятия, а также подробно покажем – как именно производится надежный и качественный кабель для бытового потребления. Приглашаем вас к прочтению и обсуждению на страницах Форума!

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