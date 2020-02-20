РусГидро приглашает в X Летнюю энергетическую школу

РусГидро объявляет о начале конкурсного отбора слушателей в X Летнюю энергетическую школу (ЛЭШ). Этот образовательный проект Корпоративный университет гидроэнергетики реализует в рамках Программы опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту».

Основная цель ЛЭШ – формирование у старшеклассников мотивации на получение инженерной профессии для дальнейшей работы в области гидроэнергетики и ВИЭ. В этом году ЛЭШ пройдет на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи с 14 по 25 июня. Подать заявки можно до 4 марта 2020 года. Списки победителей конкурсного отбора, рекомендуемых к участию в ЛЭШ, будут опубликованы на сайте hydroschool.ru в конце марта 2020 года.

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, слушатели Энергоклассов и Техноклассов РусГидро, профильных модулей Группы РусГидро во всероссийский детских центрах, победители и призеры олимпиад по физике и математике, в том числе олимпиады «Энергия образования», и других конкурсов научной и инженерной направленности.

Для прохождения конкурсного отбора необходимо подготовить конкурсное эссе на тему развития энергетики и записать видеовизитку. Порядок и правила проведения отбора, требования к оформлению работ размещены на сайте Корпоративного университета гидроэнергетики: https://hydroschool.ru/school/feed/14658/.

Кандидатов в ЛЭШ определит жюри, в составе которого участники конкурса кадрового резерва РусГидро «Внутренний источник энергии-3», Сообщества молодых работников РусГидро и Корпоративного университета гидроэнергетики. В июне старшеклассники из регионов присутствия РусГидро соберутся в корпоративном энергетическом лагере, где их ждет 10-дневное погружение в профессиональную среду. Программа ЛЭШ базируется на трех направлениях: интеллектуальном (углубленное изучение физики, математики, информационных технологий, трендов в энергетической сфере), профессиональном (посещение гидроэлектростанции, общение с экспертами, выполнение проектов на энергетическую тематику), личностном (тренинги по лидерству, целеполаганию, командообразованию, ораторскому мастерству). ЛЭШ – это занятия от ведущих экспертов энергетической отрасли, кандидатов и докторов наук, заведующих кафедрами ведущих вузов, почётных работников высшего образования РФ.

Программа опережающего развития кадрового потенциала РусГидро «От Новой школы к рабочему месту» направлена на целевое развитие ключевых компетенций будущих специалистов-гидроэнергетиков с раннего школьного возраста, подготовку студентов по энергетическим специальностям с учетом требований РусГидро, создание необходимых условий для эффективной деятельности молодых работников.