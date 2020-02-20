Германская компания Siemens направила Минпромторгу РФ предложение о включении технологий производства газовых турбин в перечень технологий для новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0), сообщил ТАСС замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Есть заявка от Siemens", - сказал он. Осьмаков отметил, что министерство сейчас собирает предложения по перечню технологий, на базе которых в будущем будет выпускаться серийная продукция в рамках СПИК 2.0. Предполагается, что первые контракты СПИК 2.0 будут заключены летом.

"Заявляется именно технологическое направление без указания конкретных характеристик, условий и мест реализации проектов", - уточнил Осьмаков. Он пояснил, что предварительный пул предложений дает представление о востребованных технологических направлениях и может быть использован в дальнейшем для формирования правительством перечня технологий для СПИК 2.0.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что на заключение СПИК по технологиям по турбинам мощностью 65-170 МВТ может претендовать и Siemens. Однако при этом права на интеллектуальную собственность должны принадлежать российской компании. При этом, по словам министра, целесообразности в заключении специнвестконтракта на турбину 110 МВТ нет, так как технология уже имеется.

Участие в программе модернизации тепловых мощностей РФ предполагает использование только локализованного в стране оборудования. Газовые турбины средней и большой мощности в России в настоящее время производит только СП Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", но низкая степень локализации этих машин не позволяет им попасть в программу.

Компания "Сименс технологии газовых турбин" ( 65% принадлежит Siemens, 35% - "Силовым машинам" Алексея Мордашова) в прошлом году подала заявку на заключение СПИК на локализацию газовой турбины большой мощности, однако Минпромторг отправил ее на доработку в связи с изменением механизма специнвестконтракта. Позже министерство пояснило, что Siemens и "Силмаш" могут подать заявку по турбинам только по СПИК 2.0.

Однако в октябре гендиректор "Силовых машин" Тимур Липатов выступил против СПИК по производству газовых турбин большой мощности, заявив, что это поставит в неравные условия компании, которые уже имеют наработки в области создания отечественных турбин, в том числе и "Силовые машины".

Осьмаков заявлял ТАСС, что Минпромторг получил 2,4 тыс. заявок по технологиям для реализации проектов в рамках СПИК 2.0, в том числе от представителей химической, фармацевтической и автомобильной промышленности, нефтегазового машиностроения и авиапрома. Как ожидается, первые инвестконтракты по новой модели будут заключены летом.