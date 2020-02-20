Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020: новый трек конкурса

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20 февраля 2020, 15:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: СКОЛКОВО, Skolkovo
Партнером Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020 стала «Лаборатория Касперского». Компания учредила номинацию «Cybersecurity-решения для сегмента VSB/SMB». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля.
В номинации от «Лаборатории Касперского» могут принять участие стартапы, которые соответствуют двум или более критериям:
В состав жюри войдут представители Центра Инноваций и Управления продуктов для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского», а также эксперты Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».
Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»:
«Мы рады тому, что с каждым годом конкурс Skolkovo Cybersecurity Challenge становится масштабнее, а в качестве партнеров и экспертов к нам присоединяются компании-лидеры IT-индустрии и крупные игроки других сегментов рынка, заинтересованные в развитии IT-технологий и поиске перспективных проектов в области кибербезопасности».
Победители трека «Cybersecurity-решения для сегмента VSB/SMB» смогут реализовать с «Лабораторией Касперского» пилотный проект. Он предполагает либо совместные продажи продукта (для более зрелых проектов), либо интеграцию в продуктовое решение как дополнительный функционал (для стартапов, еще не приступивших к продажам).
В рамках основного трека конкурса Skolkovo Cybersecurity Сhallenge также продолжается прием заявок по следующим номинациям:
К участию приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества. Конкурсанты смогут претендовать на получение статуса резидента Фонда «Сколково» и грантовое финансирование в размере до 5 млн рублей, а также получить призы от партнеров мероприятия – крупнейших интеграторов, вендоров и заказчиков отрасли.
Сегодняшние лидеры рынка в IT-отрасли Wallarm, Group-IB, SecureBank, SafeTech, Vulners, PayControl, Oz Forensics, UserGate, платформа OmniReact ранее становились победителями Skolkovo Cybersecurity Challenge.
Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Фонда «Сколково»:
«Цель Skolkovo Cybersecurity Challenge – найти и усилить лучшие проекты и решения в сфере кибербезопасности, помочь им максимально быстро выйти на конкурентный рынок. Конкурс позволяет стартапам отработать презентационные навыки, получить экспертизу крупных компаний, найти инвесторов, партнеров и клиентов».
Этапы конкурса Skolkovo Cybersecurity Challenge:
Оценивать проекты будут ведущие эксперты в области кибербезопасности.
Подробная информация о конкурсе и регистрация: https://cyberday.sk.ru/cybersecurity-challenge/
«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио Kaspersky включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии Kaspersky защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru
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