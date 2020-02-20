Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020: новый трек конкурса

Партнером Skolkovo Cybersecurity Сhallenge 2020 стала «Лаборатория Касперского». Компания учредила номинацию « Cybersecurity -решения для сегмента VSB / SMB » . Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля.

В номинации от «Лаборатории Касперского» могут принять участие стартапы, которые соответствуют двум или более критериям:

время существования организации – до трех лет;

выручка до 60 млн руб. в год;

наличие публикаций в СМИ об организации как о стартапе, инновационной компании и т. п.;

участие организации в конкурсах инновационных проектов, акселераторах, выступлениях, выставках;

резидентство в объектах инновационной экосистемы: инкубаторах, акселераторах, университетах, инновационных центрах и экономических зонах;

наличие у организации венчурного финансирования: привлечение финансовых и других ресурсов от специализированных организаций – фондов, акселераторов, индивидуальных инвесторов и т. п.

В состав жюри войдут представители Центра Инноваций и Управления продуктов для малого и среднего бизнеса «Лаборатории Касперского», а также эксперты Кластера информационных технологий Фонда «Сколково».

Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»:

«Мы рады тому, что с каждым годом конкурс Skolkovo Cybersecurity Challenge становится масштабнее, а в качестве партнеров и экспертов к нам присоединяются компании-лидеры IT-индустрии и крупные игроки других сегментов рынка, заинтересованные в развитии IT-технологий и поиске перспективных проектов в области кибербезопасности».

Победители трека «Cybersecurity-решения для сегмента VSB/SMB» смогут реализовать с «Лабораторией Касперского» пилотный проект. Он предполагает либо совместные продажи продукта (для более зрелых проектов), либо интеграцию в продуктовое решение как дополнительный функционал (для стартапов, еще не приступивших к продажам).

В рамках основного трека конкурса Skolkovo Cybersecurity Сhallenge также продолжается прием заявок по следующим номинациям:

новые решения противодействия мошенничеству;

разработка новых методов анализа систем для поиска и выявления уязвимостей;

визуализация сложных многомерных массивов данных об инцидентах;

анализ человеческого и машинного поведения (UEBA);

безопасность интернета вещей и безопасность автомобилей;

решения, направленные на противодействие векторам APT-атак в веб- и мобильных приложениях;

цифровые средства защиты авторских прав;

новые биометрические системы и системы идентификации;

системы управления жизненным циклом инцидентов ИБ и визуализации отчетности по инцидентам;

системы-приманки для злоумышленников (honeypots);

BI-системы для обеспечения безопасности;

квантовая криптография и телекоммуникации;

новые подходы и решения в информационной безопасности.

К участию приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды, технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании, представители научного сообщества. Конкурсанты смогут претендовать на получение статуса резидента Фонда «Сколково» и грантовое финансирование в размере до 5 млн рублей, а также получить призы от партнеров мероприятия – крупнейших интеграторов, вендоров и заказчиков отрасли.

Сегодняшние лидеры рынка в IT-отрасли Wallarm, Group-IB, SecureBank, SafeTech, Vulners, PayControl, Oz Forensics, UserGate, платформа OmniReact ранее становились победителями Skolkovo Cybersecurity Challenge.

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Фонда «Сколково»:

«Цель Skolkovo Cybersecurity Challenge – найти и усилить лучшие проекты и решения в сфере кибербезопасности, помочь им максимально быстро выйти на конкурентный рынок. Конкурс позволяет стартапам отработать презентационные навыки, получить экспертизу крупных компаний, найти инвесторов, партнеров и клиентов».

Этапы конкурса Skolkovo Cybersecurity Challenge:

8 апреля 2020 г. – окончание приема заявок на конкурс;

– окончание приема заявок на конкурс; 30 апреля 2020 г. – завершение заочного отбора и определение финалистов;

– завершение заочного отбора и определение финалистов; 22 мая 2020 г. – очный финал конкурса и определение победителей в рамках конференции Startup Village.

Оценивать проекты будут ведущие эксперты в области кибербезопасности.

Подробная информация о конкурсе и регистрация: https://cyberday.sk.ru/cybersecurity-challenge/

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио Kaspersky включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии Kaspersky защищают более 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.