20 февраля в отеле InterContinental состоялась ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2020) – традиционная встреча служб материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний со своими подрядчиками и поставщиками.

С большим интересом участники встретили доклад представителя фонда при ПАО «Интер РАО» Дмитрия Тимофеева, который рассказал о «Едином окне» для инновационных предложений. «Единое окно» позволяет компаниям поставлять продукцию, услуги и НИОКР для ПАО «Интер РАО».

Содержательные выступления были у Алексея Валинеева (Ассоциация «НП Совет рынка»), Натальи Невмержицкой (Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний), Андрея Вачегина (Т Плюс), Вадима Шишакова (Атомтехэнерго), Александра Маслова (Хевел), Евгения Автухова (GE) и других.

Со стороны генерирующих и сетевых компаний в мероприятии приняли участие: ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Интер РАО», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками, ПАО «Т Плюс, ПАО «Энел Россия», ПАО «Фортум», ПАО «Квадра», ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», Фонд «Энергия без границ», АО «СО ЕЭС», Ассоциация «НП Совет рынка» и другие.

Со стороны поставщиков для электроэнергетического комплекса приняли участие: ПАО «Силовые машины», АО «Группа «СВЭЛ», ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», АО «Уральский турбинный завод», ООО «Восточная Арматурная Компания», ПАО НПО «ЭЛСИБ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Шнейдер Электрик», ООО «Завод Москабель», АО «НП «Подольсккабель», ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ПАО «ЧТПЗ», KSB и многие другие.

На конференции «ИНВЕСТЭНЕРГО-2020» были награждены лучшие производители оборудования для электроэнергетического комплекса.

Победители в номинациях рейтинга за 2019 год:

Паровые турбины: АО «Уральский турбинный завод»

АО «Уральский турбинный завод» Гидротурбины: ПАО «Силовые машины»

ПАО «Силовые машины» Турбогенераторы: ПАО «Силовые машины»

ПАО «Силовые машины» Газовые турбины: ООО «ДЖИИ РУС»

ООО «ДЖИИ РУС» Гидрогенераторы: ПАО НПО «ЭЛСИБ», ПАО «Силовые машины»

ПАО НПО «ЭЛСИБ», ПАО «Силовые машины» Высоковольтное оборудование: ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»

ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Котельное оборудование: ООО «Барнаульский котельный завод»

ООО «Барнаульский котельный завод» Реакторы: АО «Группа «СВЭЛ»

АО «Группа «СВЭЛ» Трансформаторы: ООО «Тольяттинский Трансформатор»

ООО «Тольяттинский Трансформатор» Трубопроводная арматура: ООО «Барнаульский котельный завод»

ООО «Барнаульский котельный завод» Насосно-компрессорное оборудование: АО «ГМС Ливгидромаш»

АО «ГМС Ливгидромаш» КИП и автоматика: ООО НПП «Экра», АО «Шнейдер Электрик»

ООО НПП «Экра», АО «Шнейдер Электрик» Кабельно-проводниковая продукция: ОАО «Иркутсккабель»

ОАО «Иркутсккабель» Опоры ЛЭП: «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций»

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru/rating/

Участники мероприятия получили настенную карту «Инвестиционные проекты в электроэнергетике-2020». Карта информирует участников рынка об инвестиционных проектах генерирующих и сетевых компаний.

Встреча проводилась при поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты и Рейтингового агентства поставщиков ТЭК.