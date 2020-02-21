Австралийская электросетевая корпорация Western Power* приступила ко второму этапу опытной эксплуатации накопителей энергии Tesla, подключенных к электрической сети в Элленбруке** и Фалькон*** (штат Западная Австралия), в рамках реализации своего проекта по созданию «виртуального» хранилища электроэнергии («virtual» energy storage), выработанной бытовыми фотоэлектрическими установками в районах с высоким коэффициентом инсоляции, который получил название PowerBank 2.

Первый этап 24-месячной опытной эксплуатации накопителя энергии Tesla в рамках проекта PowerBank 2 стартовал в 2018 г. в населенном пункте Медоу Спрингс (Meadow Springs) – пригороде Манджера – и, к настоящему времени, по оценке авторов проекта, позволил домохозяйствам, участвующим в проекте, сэкономить порядка $ 11 тыс. на оплате потребленной электроэнергии.

На втором этапе проекта Western Power и компания Synergy****, подключили накопитель энергии Tesla мощностью 116 кВт и энергоемкостью 464 кВт*ч к электрическим сетям населенных пунктов Элленбрук и Фалькон и предоставили возможность владельцам местных домохозяйств зарезервировать за собой ячейки «виртуального» хранилища электроэнергии энергоемкостью 6 кВт*ч или 8 кВт*ч по цене $ 1,60 или $ 1,90 в день соответственно. За указанную плату участники проекта могут использовать «зарезервированные» ячейки PowerBank для аккумулирования избыточной электроэнергии, выработанной установленными у них солнечными панелями, в часы высокой солнечной активности и потреблять электроэнергию в зарезервированном объеме в часы низкой солнечной активности, тем самым экономя на приобретении собственной системы хранения электроэнергии. При этом участники проекта не связаны обязательствами с конкретными поставщиками услуг и оборудования и могут сменить их в любой момент.

По заявлениям руководства компаний-разработчиков проект доказывает свою экономическую эффективность, позволяет повысить надежность электроснабжения конечных потребителей в регионе и стимулирует развитие рынка фотоэлектрических установок. Инвестиции в развитие коммунальных систем хранения электроэнергии продолжатся, а к середине 2020г. Western Power планирует установить аналогичные накопители энергии еще в нескольких районах штата Западная Австралия.

Официальный сайт компании Western Power

Информационный ресурс Оne step off the grid

* Western Power – государственная корпорация Австралии, учреждена Законом об электроэнергетических корпорациях от 2005 г., принадлежит правительству штата Западная Австралия, подотчетна министру энергетики. Корпорация несет ответственность за передачу электроэнергии, строительство, обслуживание и эксплуатацию электрической сети штата, включая г. Перт.

** Северо-восточный пригород г. Перт.

*** Южный пригород г. Манджера.

**** Энергосбытовая и генерирующая компания в Западной Австралии.