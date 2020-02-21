"МОСКАБЕЛЬМЕТ" поздравляет с 23 февраля!

23 февраля в России традиционно поздравляют и чествуют всех мужчин, подразумевая, что каждый — это защитник Отечества, защитник своих родных, семьи и собственных идеалов. «Москабельмет» также поздравляет всех тех, для кого честь, мужество, храбрость и сила духа не просто слова, а понятия, с которыми неотъемлемо связаны их жизненные принципы и ориентиры. Быть мужчиной не только на словах, но и на деле, — это важная и почетная миссия. Умные, смелые, сильные, целеустремленные, ответственные: такие мужчины – это опора семьи, гордость компании и достойные граждане своей страны, играющие огромную роль в поддержании ее целостности и благополучия.

Также мы хотим подчеркнуть, что 23 февраля — это еще и праздник героев, тех, кто делом и собственными поступками показал, что такое истинная отвага и любовь к своей Родине. Этот год — юбилейный год Великой Победы, и Указом Президента Российской Федерации он объявлен Годом памяти и славы. Поэтому свое поздравление мы посвящаем этой памяти. Ее обязательно надо хранить и передавать будущим поколениям, чтобы у нас всегда перед глазами были достойные ориентиры и примеры истинного мужества!

Для сохранения памяти о героях ГК «Москабельмет» был создан проект «Бессмертный полк». Вот уже три года подряд здесь регулярно публикуются истории о тех родственниках наших сотрудников, кто, рискуя здоровьем и жизнью, отчаянно сражался с врагом, совершили фронтовой или трудовой подвиг, пережили тяжелые военные годы. Если в вашей семье тоже есть такие герои, расскажите нам, чтобы увековечить память о них на страницах онлайн-музея!

Поздравляем всех защитников с праздником и желаем крепкого здоровья, долголетия, успехов в любых делах, большого личного счастья и, конечно, мира в семье, в коллективе и на всей нашей родной земле!