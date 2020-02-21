Вывод КАБСов при партнерстве с "Заводом Москабель"

Завод Москабель Интервью с Павлом Моряковым, генеральным директором ГК МКМ Танчулпан Мухтарова, ведущий бренд-менеджер ГК МКМ на RusCable Club 2019 Кнопка для вывода Кабсов

Администрация RusCable.Ru объявляет о начале вывода виртуальной валюты портала – КАБСов. С 17:00 по мск, пользователи профессионального Форума кабельщиков могут конвертировать накопившиеся КАБСы в российские рубли и вывести их на свои мобильные счета. Спонсором вывода КАБСов стал «Завод Москабель» (Группа компаний «Москабельмет») – специальный партнер RusCable Club 2020.

Вывод КАБСов является одним из ярчайших событий Форума. В определенный день и час, администрация оповещает пользователей о начале вывода. Это становится сигналом для действий. Каждому пользователю, имеющему КАБСы на балансе своего аккаунта, а также проявлявшему активность на Форуме (более 3 сообщений за 30 дней до вывода), предоставляется возможность перевести виртуальную валюту в реальные деньги – по курсу 1 КАБС = 6 рублей.

Для того чтобы сделать это: найдите на Форуме, в графе пользователя, справку о количестве КАБСов и снизу специальную кнопку «Вывод КАБСов». Перейдя по ней, вы увидите специальную форму, с помощью которой сможете осуществить конвертацию. Внимание: каждый вывод имеет собственную квоту на количество КАБСов по общему значению. Не теряйте зря время, переходите по ссылке и действуйте!

КАБС это виртуальная валюта, созданная на RusCable.Ru. Этот инструмент быстро набрал популярность среди пользователей. КАБСы можно приобрести за российские рубли, а можно и заработать на Форуме – участвуя в конкурсах, проявляя активность в обсуждениях, генерируя темы, публикуя интересный и познавательный материал. Потратить виртуальную кабельную валюту можно несколькими способами – оплатить услуги портала (в том числе и рекламу), в нужный момент перевести в российские рубли либо перевести коллеге.

Осталось меньше месяца до начала одного из самых грандиозных событий в кабельной промышленности этого года – RusCable Club 2020. Главное неформальное мероприятие страны, объединит на площадке Яровит-Холл, 18 марта, ведущих специалистов электротехнической отрасли: представителей кабельных производств, дилерских организаций, ключевых потребителей кабельной продукции; а также производителей полимеров и оборудования для кабельной промышленности, Россетей, Ростеха, Росстандарта, Минпромторга. Захватывающая шоу-программа, музыка, кабельный бар, но самое главное – возможность для знакомства и общения в непринужденной обстановке соберут в один сплоченный коллектив порядка 200 человек. Напоминаем, что количество билетов ограничено! Переходите по ссылке на персональный сайт RusCable Club и оставляйте заявку.

Специальным партнером мероприятия стал «Завод Москабель» (Группа компаний «Москабельмет») — современное производственное предприятие, ведущее свою деятельность уже 125 лет. Завод является одним из крупнейших кабельных предприятий в центральной части Российской Федерации и специализируется на выпуске широкого спектра силовых кабелей с бумажной пропитанной изоляцией, силовых и контрольных кабелей с изоляцией их вулканизированного полиэтилена, пожаробезопасных кабелей, в том числе с низким газо- и дымовыделением, безгалогеносодержащих кабелей и огнестойких кабелей, установочных и бытовых проводов, самонесущих изолированных проводов для воздушных линий электропередачи.

«Завод Москабель» обеспечивает потребности крупнейших предприятий энергетической системы России, машиностроения, нефтяной и газовой промышленности, транспортной и строительной отраслей. Партнерами и клиентами завода являются Россети, Росэнергоатом, Оборонэнерго, а также предприятия стран СНГ.

Группа компаний «Москабельмет» является одним из лидеров российского рынка кабельно-проводниковой продукции, специализирующимся на выпуске медной катанки, медной проволоки, обмоточных проводов, оптических, силовых и контрольных кабелей, а также уникальной продукции – инновационного силового кабеля марки ТЭВОКС. Предприятие осуществляет полный производственный цикл от изготовления медной катанки до производства конечной продукции – готовых кабельно-проводниковых изделий. Это достигается благодаря широкому перечню заводов, входящих в группу компаний: «Завод Москабель», «Москабель-Цветмет», «Москабель-Фуджикура», «Москабель-Обмоточные провода», «Элкат», «Воротынский энергоремонтный завод».

Подробнее ознакомиться с продукцией и коллективом предприятия вы сможете на Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex (оформить бесплатный билет) в Москве, где, на стенде А 327 павильон 4 будет расположена объединенная экспозиция ГК «Москабельмет».

Оставьте заявку на билет на сайте RusCableCLUB 2020 NEXT GENERATION. Свободных мест становится все меньше, не упустите свой шанс!

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