10 марта 2020 года в рамках деловой программы конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет секция «Энергоэффективные технологии в строительстве».

Ее ведущими выступят д.т.н, научный руководитель группы компаний «ИНСОЛАР» Григорий Васильев, д.т.н, и.о. зав. кафедрой «Архитектура зданий и сооружений», профессор кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» Сергей Корниенко и д.т.н., профессор, заведующая кафедрой «Строительная физика и химия» ФГБОУ ВПО «СПб ГАСУ» Тамара Дацук.

К участию в дискуссии приглашены директор ООО НПП «Донские Технологии» Владимир Паршуков, руководитель отдела научно-технического сопровождения ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» Игорь Юрченко, исполнительный директор «ОМП-Инжиниринг» Алексей Панафидин, инженер-эколог ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» Марина Колесова, генеральный директор ООО «Зеленый Офис», руководитель «Лаборатории и клуба зеленых офисов» Екатерина Кузнецова, руководитель направления «Энергоэффективность зданий» ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ Строительные Системы» Станислав Щеглов, директор по развитию ООО «НЕОСАН ЭНЕРДЖИ РУС» Дмитрий Капко, к.т.н., доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции «НИУ МГСУ» Сергей Тихомиров и директор ООО «Новатор Плюс» Игорь Ли.

В рамках мероприятия участники обсудят умное энергоэффективное, энергосберегающее, экологически чистое домостроение, комбинированное использование грунта, атмосферного воздуха и вентиляционных выбросов как источника низкопотенциальной тепловой энергии для ТСТ ГВС МКД, монтаж инженерных систем в эпоху «индустрии 4.0» (холодильные центры, тепловые пункты), влияние социальных факторов на требуемый уровень влагозащиты ограждающих конструкций, районирование территорий РФ по эффективности теплонасосных систем для горячего водоснабжения и кондиционирования МКД, а также инновационные технологии для повышения энергоэффективности объекта процессов управления строительством объектов.

В завершение работы секции будут обсуждаться оценка размера тепловых потерь энергии через конструкции МКД, заглубленные в грунт, анализ получаемого экономического эффекта, перспективы применения при строительстве в России солнечных электростанций и корректировка инженерной методики расчета площади поверхности плоских солнечных коллекторов для нужд ГВС общественных зданий на основе экспериментальных данных г. Ростова-на-Дону.

Подробнее о работе секции можно узнать на сайте конгресса .

Справка

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет 10 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами форума выступают АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД, АПИК, НОПРИЗ, НОСТРОЙ, НОЭ.

Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата».

Регистрация по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/ .