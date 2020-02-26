Как следует из аукционной документации, подведение итогов тендера на строительство хирургического корпуса Воронежского областного клинического онкологического диспансера (ВОКОД) перенесли с 26 февраля на 10 марта.

Напомним, торги были объявлены в начале февраля. Максимальная цена контракта – 2,98 млрд. рублей.

В новом корпусе на улице Вайцеховского, 4 разместят стационар на 340 мест с 14 операционными и 28 реанимационными койками, клинико-диагностический комплекс, лабораторную службу, аптеку, централизованное стерилизационное отделение, учебные помещения. Здание будет иметь переменную этажность – три, восемь и девять этажей. Кроме того, объект снабдят подземной парковкой на 297 машино-мест, а на крыше разобьют сад.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на возведение хирургического корпуса ВОКОД планируется выделить около 1,1 млрд. рублей из федерального бюджета.