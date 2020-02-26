Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев принял участие в «открытом диалоге» с членами Совета Федерации 25 февраля. Он рассказал сенаторам о результатах первого года реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и планах на 2020 год, а также ответил на их вопросы.

Впервые с 2015 года отрасль жилищного строительства демонстрирует положительную динамику, отметил министр. Объем ввода жилья в 2019 году вырос на 6,1%. При этом 43,5 млн кв. м составляет объем жилья в многоквартирных домах и 36,8 млн кв. м – это индивидуальное строительство. В числе регионов-драйверов жилищного строительства – Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ростовская, Ленинградская и Свердловская области, Республика Башкортостан, Воронежская, Самарская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Нижегородская области.

«Традиционно эти субъекты показывают максимальный ввод жилья. Однако такая задача сегодня стоит перед всеми субъектами страны», - подчеркнул Владимир Якушев.

Говоря о реформе строительной отрасли, глава ведомства заявил, что переход жилищного строительства на проектное финансирование прошел плавно. Благодаря Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИЖС) на контроле ведомства каждый дом, который строится по старым правилам привлечения средств граждан.

«В стадии строительства сейчас находится 101 млн кв. м жилья. Из них с использованием счетов эскроу — 28,04 млн кв. м недвижимости. Те дома, которые строятся по старым правилами, должны быть завершены в течение двух лет. Только за последние три месяца в стране введено порядка 11 млн кв. м жилья», - отметил министр.

На февраль 2020 года в Едином реестре проблемных объектов находятся 2992 многоквартирных дома в 75 субъектах Российской Федерации. Эти дома делятся на четыре категории: там, где в отношении застройщика открыто конкурсное производство, введена иная процедура банкротства и другие две категории, где нарушены сроки завершения строительства, но не открыто конкурсное производство. При этом, в субъектах есть дома, которые физически достроены, но по ним не доработана документация.

«Нам необходимо приложить дополнительные усилия для того, чтобы эти дома были достроены, нельзя допустить появления обманутых дольщиков», — сказал министр.

Владимир Якушев рассказал и реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Она напомнил, что в 2019 году ведомством впервые был посчитан индекс качества городской среды, который зафиксировал текущее состояние городской среды городов, в том числе выявил преимущества и недостатки городов и актуальные проблемы. Подсчет индекса за 2018 год охватил 1114 городов России. Из них доля населенных пунктов с благоприятной городской средой по итогам прошлого года составила 23,5%. Это 262 города. К 2024 году их количество должно увеличиться почти в семь раз и составить не менее 676. При этом качество городской среды должно вырасти на 30%.

«Главная особенность проекта по созданию комфортной городской среды – это активное участие людей в обсуждении проектов благоустройства. Это объединяет граждан, а те пространства, которые в итоге создаются, служат хорошими точками притяжения», - отметил глава Минстроя России.

Он также сообщил, что по итогам 2019 года одним из самых успешных стал федеральный проект переселения из аварийного жилья. В новые квартиры переехали 50 тысяч человек. Расселено 833 тыс. кв. м аварийного жилья. В 2020 году планируется расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшат 55 тыс. человек.