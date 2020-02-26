В Московской области в 2020 году на дорогах регионального значения построят более 300 км новых линий наружного освещения. Строительство реализуется в целях повышения уровня безопасности дорожного движения в тёмное время суток. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

«В этом году на региональной сети линии освещения построят более чем на 290 участках в 35 муниципальных образованиях – это свыше 300 километров. Адресный перечень объектов сформирован по итогам обследования автомобильных дорог, а также на основании данных ГИБДД региона, – рассказал министр Алексей Гержик. – В первую очередь линиями освещения обустраивают аварийно-опасные участки автодорог, где произошли ДТП с погибшими».

Комплекс работ по строительству наружного освещения включает монтаж опор, кронштейнов и светильников, а также монтаж проводов и пусконаладочные работы.

Наибольший объём работ планируется выполнить в Дмитровском округе – здесь появится более 40 км новых линий освещения. Также свыше 29 км линий освещения построят вдоль региональных дорог в г.о. Егорьевске, 28,9 км – в г.о. Щёлково. Освещение появится и на участках вылетных магистралей Подмосковья: Носовихинском шоссе в городских округах Балашиха, Богородский, Электросталь; Волоколамском шоссе в Истринском и Волоколамском округах; Егорьевском шоссе в г.о. Егорьевске; Можайском шоссе в Можайске и Одинцове.

Напомним, что весной 2019 года на портале «Добродел» проходил опрос, в котором приняли участие 16 тысяч жителей Подмосковья. Сбор предложений проходил для включения дополнительных участков по освещению в программу работ на региональных автодорогах.

Строительство линий освещения ведется в целях реализации Указа Президента РФ по снижению смертности от ДТП в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в период с 2016 – 2019 гг. в Московской области построено 860 километров линий освещения вдоль дорог регионального значения. Ознакомиться с программой строительства в 2020 году можно на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.