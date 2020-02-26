Крупный пожар в торговом центре «Пассаж» в Махачкале, по предварительным данным, произошел из-за замыкания электропроводки. Обстоятельства происшествия и точную причину возгорания предстоит установить следственно-оперативной группе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по Дагестану.

Напомним, пожар в торговом центре на улице Магомеда Ярагского произошел накануне, 25 февраля. Началось возгорание примерно в 11:40, полностью его ликвидировать удалось к 19:22. В тушении пожара участвовало более 60 человек и 14 единиц техники. Работу пожарным осложнял сильный ветер, который обрушился на Махачкалу в этот день.

Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Из здания были экстренно эвакуированы около 50 человек.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Республике Дагестан/ТАСС