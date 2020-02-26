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Инвестиции (проекты)

Строительство детской областной больницы начнется в Красногорске весной

Строительство детской областной больницы начнется в Красногорске весной

26 февраля 2020, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Контракт на строительство детской областной больницы на 420 коек в Красногорске планируется заключить в апреле 2020 года, сообщает пресс-служба местной администрации.

"На сегодняшний день специалисты ООО "Аурум" (подрядной организации - ИФ) выполняют инженерные изыскания и разработку проектной документации для возведения объекта. Заключение контракта на строительно-монтажные работы планируется в апреле 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации городского округа "Интерфаксу" уточнили, что к строительным работам планируется приступить весной.

По поручению главы Красногорска также будет проработан вопрос благоустройства прилегающей к больнице территории - набережных рек Баньки и Синички.

Как сообщалось, медицинский комплекс площадью более 54 тыс. кв. м будет оснащен стационаром на 420 койко-мест и современным диагностическим центром на 300 посещений в смену.

Завершить строительные работы планируют в 2022 году.

Строительство детской больницы ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Вопрос возведения медицинского центра обсуждался на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2019 года.

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