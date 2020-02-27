Норвежский энергохолдинг Statkraft опубликовал отчет о результатах деятельности за 2019 г.

По данным Statkraft, выработка электроэнергии принадлежащими холдингу генерирующими объектами, в 2019 г. уменьшилась на 1% до 61,1 ТВт*ч из-за низкой выработки ГЭС (- 6,6% до 53 ТВт*ч), что было частично компенсировано более высокой выработкой газовых станций (утроение до 4,5 ТВт*ч). Почти 74% из общего объема произведенной холдингом электроэнергии пришлось на генерирующие мощности, расположенные в Норвегии (45 ТВт*ч).

60% электроэнергии, выработанной Statkraft, было продано на спотовых рынках (около 37 ТВт*ч), 35% – по долгосрочным коммерческим контрактам, а остальная часть – по регулируемым ценам в рамках концессионных соглашений (concessionary sales). Суммарная установленная мощность объектов генерации, находящихся в собственности Statkraft по всему миру, в 2019 г. выросла на 3,4% до 18 445 МВт. Большая часть прироста генерирующих мощностей (+ 614 МВт) была получена за счет ввода новых объектов ветровой генерации (+ 404 МВт) и новых ГЭС (+209 МВт), в основном в Норвегии (+386 МВт), где суммарная мощность портфеля генерирующих активов холдинга выросла до 12 513 МВт.

Statkraft, который стремится стать одной из ведущих компаний в мире в области ВИЭ-энергетики к 2025 г., планирует расширить свою деятельность в области гидро-, ветровой и солнечной энергетики. Холдинг стремится стать крупнейшей гидроэнергетической компанией в Европе и значительным игроком в Южной Америке и Индии, а также крупным разработчиком в области ветровой и солнечной энергетики (с целевым показателем – 8 ГВт установленной мощности генерирующих объектов) и ведущим поставщиком рыночных решений для использования ВИЭ. В настоящее время в стадии разработки у холдинга находится 750 МВт генерирующих мощностей (386 МВт гидро- и 364 МВт ветровой генерации). В 2019 г. Statkraft получил права на разработку 9 проектов строительства солнечной генерации общей мощностью 320 МВт в Ирландии, а также приобрела пакет акций британской компании British onshore wind project developer, специализирующейся в разработке проектов строительства прибрежных ВЭС. В Латинской Америке Statkraft разрабатывает 3 проекта сооружения ветровой генерации в Чили (110 МВт) и обеспечил подключение к электрической сети почти 400 МВт новых ВЭС в Бразилии.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata