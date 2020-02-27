RusCable Club 2020
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в совещании по организации сотрудничества и поставок продукции для нужд ПАО "Газпром"

28 февраля АО НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" примет участие в установочном совещании под председательством начальника Департамента П.В.Крылова с заинтересованными предприятиями Московской области с целью обсуждения направлений возможного сотрудничества в рамках поставок продукции для нужд ПАО "Газпром".

В настоящее время ПАО "Газпром" проводит работу по организации сотрудничества с промышленными комплексами регионов Российской Федерации в части освоения выпуска высокотехнологичной и импортозамещающей продукции.

АО НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" представит свою высокотехнологичную продукцию для поставок на производственные объекты ПАО "Газпром", требующих локализации производства в России в рамках импортозамещения.

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