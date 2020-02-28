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Встречи

Министр энергетики РФ Александр Новак провел личный приём жителей Челябинской области

Министр энергетики РФ Александр Новак провел личный приём жителей Челябинской области

28 февраля 2020, 16:15
Рубрика: Встречи
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Сегодня в рамках рабочего визита Министра энергетики РФ Александра Новака в Челябинск Глава ведомства провел личный приём граждан. В мероприятии также приняли участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль.

Вопросы жителей Челябинской области касались актуальных проблем газификации населенных пунктов и дальнейшего развития газификации Челябинской области, взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и муниципальной власти, технологического присоединения и консолидации сетевых активов. В частности, внимание было уделено вопросам подключения к электросетям и той работе, которую проводит компания «Россети» в данном направлении.

Так, с жалобой на низкое качество электроснабжения, которое осуществляется от электрических сетей одной из организаций, обратился житель поселка Рощино.

«Мы ознакомились с данной ситуацией и внимательно проработали ее с нашими коллегами из региона и энергетиками группы компаний «Россети», - ответил на вопрос южноуральца Министр энергетики России Александр Новак. - Все дело в том, что ваш дом получает электроэнергию от электросетей иных собственников и пока вопрос по данной территории поэтапно решается, на сегодня есть варианты оперативного разрешения ситуации. Вы можете подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании «Россети Урал». Я знаю, что технически такая возможность на сегодня имеется». 

Поясним, что на территории посёлка Рощино энергетики «Россети Урал» ввели в эксплуатацию новую трансформаторную подстанцию, от которой в рамках процедуры льготного технологического присоединения можно обеспечить качественное электроснабжение и самого заявителя, и его соседей по улице.

Для перехода в сетевую компанию необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Сегодня энергокомпания предоставляет клиентам различные сервисы и возможности. Клиенты могут обратиться лично в современный комфортный клиентский офис, где специалисты помогут правильно подать и оформить документы. Можно решить все вопросы, не выходя из дома, посредством онлайн-сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте компании.

Министр энергетики отметил, что генеральный директор компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль возьмёт вопрос электроснабжения жителей Рощино под личный контроль.

«На сегодня в регионе очень внимательное отношение ко всем обращениям жителей по качеству электроснабжения. Конечно, их значительный объём связан с состоянием бесхозных сетей, либо сетей иных собственников. Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса страны. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника. Сейчас идёт активная работа по выявлению бесхозяйных энергообъектов и передаче их на баланс предприятий «Россетей». Только такой подход может гарантировать надежное и качественное электроснабжение жителей страны. Комплексное решение вопросов по консолидации электрических сетей на базе добросовестных собственников позволит обеспечить высокий стандарт эксплуатации сетей. Знаю, что эта работа активно ведётся и на Южном Урале», - отметил Александр Новак.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул:

«Сосновский район - ближайший пригород Челябинска, он быстро развивается и активно застраивается, появляется все больше потребителей. Сети должны за этим процессом «успевать». Но качество электроснабжения актуально не только для жителей мегаполисов и их пригородов. В любом, даже самом отдаленном уголке области, люди должны жить в достойных условиях. Будем совместно работать над этим с энергетиками, я буду держать этот вопрос на контроле и требовать того же от муниципальных властей.»

Генеральный директор «Россети Урал» Сергей Дрегваль подчеркнул:

«Компания «Россети Урал» проводит активную поэтапную работу по консолидации электросетевых активов в регионе. Общая протяженность принятых энергокомпанией на обслуживание линий электропередачи за последний год составила 6,1 тыс. км, суммарная мощность энергообъектов - 883 МВА. В 2019 году мы приступили к эксплуатации электрических сетей компании крупнейшей ТСО региона - ООО «АЭС Инвест», находящейся в стадии банкротства, и обеспечили надежным электроснабжением порядка 270 тысяч потребителей Южного Урала, среди которых население и социальные объекты таких городов как Копейск, Коркино, Еманжелинск, Кыштым, Аша, Усть-Катав, Миасс, Чебаркуль, Троицк, Южноуральск, Карталы».

Стоит отметить, что в процессе «подхвата» сетевых активов компания «Россети Урал» стремится сохранить весь производственный персонал, который ранее обслуживал сетевые активы иных собственников, повышая при этом производственную культуру вновь принятых сотрудников.

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Компания: Россети Урал

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