"Инград" может построить жилой комплекс на Лужнецкой набережной

Совет директоров «Инграда» одобрил покупку своей дочерней структурой фирмы «Л10». Эта компания владеет правами на шесть земельных участков площадью 3,5 га и 14 зданиями на 14,5 тыс. кв. м на бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщают «Ведомости».

Какой объект девелопер собирается построить на территории «Гелиймаша» в публикации не уточняется. Однако, текущие нормативы позволяют возвести на участке ЖК площадью до 150 тыс. «квадратов». Совокупная стоимость участков оценивается в 5 млрд руб., а инвестиции в строительство в 10–15 млрд руб. Выручка от продажи квартир в проекте может составить 27–35 млрд руб., пишуб «Ведомости».



Близость участков к району Хамовники, Нескучному саду и Воробьевым горам дает возможность девелоперу построить там проект бизнес или премиум. В последнем случае это будет первый объект «Инграда» в сегменте элитного жилья, следует из публикации.



Ранее на территории «Гелиймаша» девелоперская компания Mirax Group Сергея Полонского собиралась построить многофункциональный жилой комплекс на 240 тыс. кв. м стоимостью в $448 млн. Сейчас бывшие участки «Гелиймаша» принадлежат разным собственникам, пишут «Ведомости».

«Инград» — один из крупнейших застройщиков Московского региона. Общий портфель — 2,5 млн кв. м недвижимости: жилые комплексы «Филатов луг» в новой Москве, RiverSky у стадиона«Торпедо», «КутузовGrad» на Кутузовском проспекте и др.

Фото: Анастасия Диева/ТАСС