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Инвестиции (проекты)

"Инград" может построить жилой комплекс на Лужнецкой набережной

Совет директоров «Инграда» одобрил покупку своей дочерней структурой фирмы «Л10». Эта компания владеет правами на шесть земельных участков площадью 3,5 га и 14 зданиями на 14,5 тыс. кв. м на бывшей территории завода «Гелиймаш» на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщают «Ведомости».

Какой объект девелопер собирается построить на территории «Гелиймаша» в публикации не уточняется. Однако, текущие нормативы позволяют возвести на участке ЖК площадью до 150 тыс. «квадратов». Совокупная стоимость участков оценивается в 5 млрд руб., а инвестиции в строительство в 10–15 млрд руб. Выручка от продажи квартир в проекте может составить 27–35 млрд руб., пишуб «Ведомости».

Близость участков к району Хамовники, Нескучному саду и Воробьевым горам дает возможность девелоперу построить там проект бизнес или премиум. В последнем случае это будет первый объект «Инграда» в сегменте элитного жилья, следует из публикации.

Ранее на территории «Гелиймаша» девелоперская компания Mirax Group Сергея Полонского собиралась построить многофункциональный жилой комплекс на 240 тыс. кв. м стоимостью в $448 млн. Сейчас бывшие участки «Гелиймаша» принадлежат разным собственникам, пишут «Ведомости».

«Инград» — один из крупнейших застройщиков Московского региона. Общий портфель — 2,5 млн кв. м недвижимости: жилые комплексы «Филатов луг» в новой Москве, RiverSky у стадиона«Торпедо», «КутузовGrad» на Кутузовском проспекте и др.

Фото: Анастасия Диева/ТАСС

 

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Компания: РБК

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