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Инновации (разработки)

КРЭТ готов к серийному производству инновационных противомикробных масок

КРЭТ готов к серийному производству инновационных противомикробных масок

2 марта 2020, 18:00
Рубрика: Инновации
Метки: ТЕХНОЛОГИИ, КРЭТ
Отрасль: Электротехника 

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Раменский приборостроительный завод, входящий в «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех, выпустил опытную партию инновационных противомикробных масок-респираторов с технологией очистки воздуха TIOKRAFT. Конструкторам концерна единственным в мире удалось решить задачу по интеграции фотокаталитических фильтров в средства индивидуальной защиты.

Защитная маска эффективна против любых типов микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, а также спор плесени и грибов, бактерий, любых летучих органических соединений и неприятных запахов органической природы. Респиратор позволяет защитить человека и от опасных вирусов, распространяющихся воздушно-капельным путем.

Ключевым в продукте является фильтр, работающий по технологии фотокатализа (TIOKRAFT) – ускорения химической реакции разложения органических соединений с применением катализатора диоксида титана (TiO2) и источника ультрафиолетового света мягкого диапазона. Фильтр задерживает вредные примеси, а затем под воздействием ультрафиолета расщепляет их на воду и углекислый газ.

«Это наша инициативная разработка, которая, уже интересна потенциальным заказчикам из медицины и промышленности, – отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. – Сегодня существует два варианта производства. В первом случае используется аккумулятор, который питает УФ-элемент, расщепляющий вредные примеси. Такие маски могут использоваться в тяжелых условиях эксплуатации, например инфекционных отделениях или химическом производстве. Во втором случае фотокаталитический фильтр просто задерживает на своей поверхности микроорганизмы, а на ночь маска кладется в специальный обеззараживающий бокс и через восемь часов снова готова к работе».

Производством масок-респираторов занимается Раменский приборостроительный завод. Производственные и технологические возможности предприятия сегодня позволяют выпускать приборы по очистке и обеззараживанию воздуха любой модификации, рассчитанные на индивидуальное использование в опасной среде, в том числе в эпидемиологически неблагоприятных регионах мира.

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