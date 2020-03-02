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Мероприятия

На секции конгресса обсудят способы снижения энергопотребления системами ОВК

На секции конгресса обсудят способы снижения энергопотребления системами ОВК

2 марта 2020, 13:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ XXI ВЕК

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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ XXI ВЕК

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ XXI ВЕК

10 марта 2020 года в рамках секционной программы будут обсуждаться способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования.

Со-модераторами дискуссии, по традиции, станут к.т.н, председатель подкомитета НОСТРОЙ по инженерным системам, председатель Союза «ИСЗС-Монтаж» Алексей Бусахин и д.т.н., профессор, вице-президент, координатор НОПРИЗ по СЗФО, президент АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин.

Планируется обсудить применение вентиляционного оборудования VENTART и AIRONE для исполнения Федерального закона № 384-ФЗ и СП 60.13330.2016 в многоквартирных зданиях, обеспечение энергоэффективности на практике с помощью энергетического клапана BELIMO, итоги и перспективы развития рынка ОВК, практические результаты применения BIM-технологий в проектировании объектов различного назначения, показатели энергетической, экологической и экономической эффективности систем холодоснабжения и вопросы вентиляции многоквартирных жилых домов.

В дискуссии примут участие генеральный директор ООО «Вентарт Групп» Роман Миронов, директор по продажам и маркетингу «Сервоприводы БЕЛИМО Руссия» Евгений Абрамов, генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгий Литвинчук, генеральный директор ООО «ВАК-ИНЖИНИРИНГ» Евгений Болотов, к.т.н., главный специалист АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» Андрей Стронгин, к.т.н. профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции «НИУ МГСУ» Елена Малявина и преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции «НИУ МГСУ» Каминат Агаханова.

В завершение работы секции к.т.н., член ТК 061, советник по научным разработкам ООО «ИННОВЕНТ» Юрий Московко расскажет об аэродинамической эффективности в новых российских стандартах по вентоборудованию.

Напомним, партнером этой секции выступит компания VentArt.

Справка:

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет 10 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

Организаторами форума выступают АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД, АПИК, НОПРИЗ, НОСТРОЙ, НОЭ.

Постоянными медиа-партнерами конгресса являются журналы «Инженерные системы» и «Мир Климата».

Регистрация по ссылке: https://climatexpo.ru/center/dp_reg/.

Вся информация о конгрессе – на сайте www.ee21.ru.

 

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