О нарушении электроснабжения в Чеченской Республике

2 марта в 12-05 отключилась тупиковая ВЛ 35 кВ «Ойсунгур – Саясан» (ДЗО ПАО «Россети» – АО «Чеченэнерго») с отпайкой на ПС 35 кВ «Алерой» с неуспешным АПВ и РПВ. Обесточены: ПС 35 кВ – 4 («Алерой», «Саясан», «Беной», «Ножай-Юрт»); ТП – 291.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ножай-Юртовском районе (около 60 500 человек). Мощность отключенных потребителей – 10 МВт.

Температура наружного воздуха 6ºС.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).