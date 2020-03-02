19 февраля 2020 года, в Москве состоялось Общее собрание Академии электротехнических наук Российской Федерации, объединяющей в своем составе ведущих ученых в области электротехники, электроэнергетики, электроники и вычислительной техники, в том числе более 30 членов РАН. На собрании были избраны Президент, Бюро президиума и члены Президиума.

В ходе Общего собрания, состоялись выборы по замещению вакантных мест Академии. В число специалистов, представляющих в Академии кабельную промышленность, вошли: Лобанов Андрей Васильевич, к.т.н., генеральный директор ООО НПП «Спецкабель», ставший действительным членом АЭН РФ, а также Каменский Михаил Кузьмич, к.т.н., зам. зав. отделением ОАО «ВНИИКП» и Васильев Роман Евгеньевич, к.т.н., генеральный директор АО «Электропровод», избранные членами-корреспондентами АЭН РФ.

АЭН была создана в феврале 1993 года по инициативе ведущих российских ученых и руководителей промышленности. Создание общероссийской общественной организации объединило отраслевых ученых и высококлассных специалистов, вплоть до создания 50 региональных отделений.

Академия не только проводит множество крупных научно-технических мероприятий (ВЭЛК), но и осуществляет издательскую деятельность, выпуская научно-профессиональную литературу, а также собственный журнал. Электротехническая академия тесно сотрудничает с Российской академией наук, ведёт активную работу по решению ключевых проблем отрасли.