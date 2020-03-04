Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока выделило резиденту ТОР "Камчатка" - компании "Камчаттралфлот" - 157 млн рублей на реконструкцию дороги к промышленным объектам предприятия. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей компании Владимир Котов.

Во время поездки на Камчатку в конце февраля вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что ТОР "Камчатка" в настоящее время развивается не так эффективно, как ожидалось, из-за того, что значительное число проектов по тем или иным причинам не осуществляется в срок. По словам полпреда, плановые показатели привлечения инвестиций в ТОР достаточно большие, "но уже интересуют не плановые показатели, а построенные предприятия, гостиницы".

"Мы возим продукцию с завода в контейнерах по разбитой дороге, и это небезопасно, особенно зимой. Минвостокразвития выделило нам 157 млн рублей на ее реконструкцию, и сейчас обсуждается вопрос: целесообразнее ремонтировать эту дорогу или строить новую. Важно, что после проведения работ этой транспортной развязкой смогут воспользоваться все жители города и предприятия, расположенные в этом районе города", - рассказал ТАСС Котов.

Он добавил, что новая транспортная коммуникация позволит обеспечить бесперебойную отправку готовой продукции до резидента СПВ "Терминала Сероглазка" - комплекса для обслуживания рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов, в том числе для дальнейшей отправки Северным морским путем. Строительство объекта ведется при сопровождении Корпорации развития Дальнего Востока и Корпорации развития Камчатки. Всего же в Камчатском крае реализуется более 250 инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 412 млрд рублей.

"Камчаттралфлот" получил статус резидента ТОР в 2017 году, а в октябре 2019 в Петропавловске-Камчатском компания запустила работу одного из самых современных на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающих заводов. Статус резидента ТОР позволил предпринимателю еще на этапе реализации проекта по строительству комплекса сэкономить около 20 млн рублей за счет сокращения таможенных платежей на приобретение оборудования. "Камчаттралфлот" также имеет значительные льготные и административные преференции. В настоящий момент завод компании выпускает в сутки примерно 250 тонн мороженой продукции и не менее 100 тыс. банок разнообразных консервов. Дополнительно к основной продукции завод поставляет рыбную муку и рыбий жир. Сегодня предприятие полностью работает на внутренний рынок.