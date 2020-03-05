C 01 марта 2020 г. не допускается производство и выпуск в обращение изделий электротехники и радиоэлектроники на территории ЕАЭС без наличия документов об оценке соответствия требованиям TP ЕАЭС 037/2016 будет под запретом. Обязательное подтверждение соответствия происходит в форме декларирования или в форме обязательной сертификации. Срок действия декларации не более 5 лет.

Кабельный завод "АЛЮР" 27 февраля 2020г. зарегистрировал декларации о соответствии продукции ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Это обязательный документ, который подтверждает соответствие продукции установленным требованиям Евразийского экономического союза. Технический регламент разработан в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) изделий электротехники и радиоэлектроники относительно содержания в них опасных веществ.

С декларациями о соответствии можно ознакомиться на сайте Росаккредитации по ссылкам:

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14063660/common

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14064605/common

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14064419/common

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14079066/common

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14062400/common

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14062970/common

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/14061950/common