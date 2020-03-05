Резидент ТОР "Чукотка" компания ООО "ЧукотМореПродукт" готовится к запуску нового рыбоперерабатывающего завода в Анадыре летом 2020 года. Уже завершается возведение корпуса предприятия и идет закупка оборудования. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Виктор Жиганов.

В 2019 году "ЧукотМореПродукт" стал 49-м резидентом ТОР "Чукотка". АО "Корпорация развития Дальнего Востока" поддержала планы предпринимателя по строительству на территории промпарка "Анадырь" завода по переработке лососевых и донно-пищевых пород рыб. Статус резидента ТОР дал компании возможность арендовать земельный участок под строительство завода по сниженной цене и существенные налоговые преференции.

"Старт первой очереди промышленных объектов запланирован на июнь 2020 года, на полную производственную мощность хотим выйти к 2022 году. На начальном этапе завод будет производить свежемороженую продукцию для внутреннего рынка, но в ближайших планах увеличение количества наименований выпускаемой продукции. Когда оборудуем сортировочный цех - наладим процесс глубокой переработки лосося, в том числе и производство соленой и копченой рыбы", - рассказал ТАСС Виктор Жиганов.

Он добавил, что заявленная стоимость проекта составляет около 21 млн рублей. На новом предприятий будет создано 20 рабочих мест.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок. Сегодня созданы и действуют 20 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Подписано 50 соглашений с резидентами территории опережающего развития "Чукотка" с общим объемом заявленных инвестиций 37,3 млрд рублей.

Промпарк "Анадырь" - промышленная площадка для реализации инвестиционных проектов в области пищевой промышленности. Создан распоряжением правительства Чукотского автономного округа в качестве меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Территория парка входит в состав территории ТОР "Чукотка".

Фото: © Юрий Смитюк/ТАСС