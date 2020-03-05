В рамках цифровой трансформации казначейской функции группы компаний «Россети» в дочернем обществе «Россети Центр и Приволжье» были проведены пилотные транзакции совместно со Сбербанком и Газпромбанком через платформу «Транзит 2.0».

Разработчиком платформы является Национальный расчетный депозитарий (НРД), признанный Банком России системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка. НРД входит в группу компаний Московская биржа, основные акционеры которой: Банк России, Сбербанк, ВЭБ.РФ и ЕБРР.

«Транзит 2.0» - система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками, современный мультибанковский сервис, разработка которого является стратегически важной задачей для реализации скоростного обмена финансовыми сообщениями со всеми контрагентами. Платформа позволяет максимально унифицировать и стандартизировать взаимодействие участников системы, повысить эффективность и безопасность этого взаимодействия.

«Внедрение платформы «Транзит 2.0» - один из этапов цифровой трансформации казначейской функции группы компаний «Россети», в результате которой мы повышаем скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы», - отметил Павел Гребцов, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам компании «Россети».

«Для Сбербанка важно предоставлять своим клиентам и партнерам самые технологичные и актуальные сервисы, помогающие им оптимизировать внутренние процессы и повышать эффективность управления финансами. Благодаря решению Сбербанка Fintech API и совместному проекту с НРД пользователи платформы «Транзит 2.0» могут напрямую обмениваться платёжными документами с банками простым и безопасным способом из собственных учётных систем», – сообщил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

«Газпромбанк уделяет повышенное внимание динамичному развитию транзакционного бизнеса, особенно в разрезе его технологической трансформации. Использование нового мультибанковского универсального канала позволит нашим партнерам осуществлять платежи оперативно и безопасно. Мы приветствуем принятый руководством группы компаний «Россети» курс на цифровизацию и дальнейшую централизацию казначейства и со своей стороны готовы приложить все усилия для оперативного внедрения комплексных транзакционных банковских решений», – прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Бусько.