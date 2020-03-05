13 апреля 2020 года состоится I Международный форум «Цифра. Маркировка. Track & Trace 2020». Основной темой мероприятия станет цифровизация экономики и производства, организаторами Форума выступают Минпромторг России, ЦРПТ, ТПП России и «Деловая Россия».

В рамках пленарного заседания Форума «Цифровой след: трансформация сегодня – тренд будущего» участники обсудят глобальные тренды в цифровой экономике, включая цифровую маркировку товаров, изменения, ведущие к созданию новых бизнес-моделей, трансформацию отношений государства, бизнеса и потребителей, способы производства и потребления в едином цифровом мире.

В программу Форума заложены кейс-сессии, экспертные и панельные дискуссии по вопросам выстраивания цифровой системы государством, преимуществ и возможностей цифровизации для бизнеса и потребителя, развития ИТ-решений, сервисов и цифровой инфраструктуры.