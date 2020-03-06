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Инвестиции (проекты)

Гостиничный комплекс на Зеленовских озерках планируют достроить до конца года

Гостиничный комплекс на Зеленовских озерках планируют достроить до конца года

6 марта 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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инфраструктура

Строительство гостиничного комплекса на Зеленовских озерках планируют завершить до конца года. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин оценил ход работ на объекте, который возводится на территории туристско-рекреационного кластера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строительство началось в декабре 2019 года. Гостиничный комплекс расположится на территории площадью два гектара. На выделенном участке разместятся административное здание и девять коттеджей для семейного и корпоративного отдыха. Объём инвестиций оценивается на уровне 108 миллионов рублей.

«Я уже неоднократно говорил о том, что сейчас наш туристический сектор ориентирован на развитие инфраструктуры и создание комфортных условий пребывания гостей на Камчатке. По объёму инвестиций мы показываем хороший прирост — только за 2019 год бизнес вложил в отрасль более трёх миллиардов рублей. Возведение этого комплекса — это ещё один уверенный шаг в развитии индустрии гостеприимства Камчатки. Нет никаких сомнений в том, что гостиница будет популярна не только среди гостей, но и у наших земляков», — отметил Владимир Илюхин.

К настоящему времени инвестор уже вложил в строительство более 80 миллионов рублей. Проект сопровождает Корпорация развития Камчатского края.

«Многие проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации проекта, удалось решить благодаря мерам поддержки бизнеса, сформированным на Камчатке. Чувствуется и позитивный настрой со стороны региональных и муниципальных властей по отношению к тем, кто решил заняться своим делом. В ближайшее время к участку подведут электрические сети и термальную лечебную воду одной из ближайших скважин. Такие уникальные условия созданы на Камчатке для инвесторов, реализующих свои инициативы в рамках программы ТОР», — сообщил инициатор проекта Захид Баширов.

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