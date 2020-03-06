Строительство гостиничного комплекса на Зеленовских озерках планируют завершить до конца года. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин оценил ход работ на объекте, который возводится на территории туристско-рекреационного кластера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строительство началось в декабре 2019 года. Гостиничный комплекс расположится на территории площадью два гектара. На выделенном участке разместятся административное здание и девять коттеджей для семейного и корпоративного отдыха. Объём инвестиций оценивается на уровне 108 миллионов рублей.

«Я уже неоднократно говорил о том, что сейчас наш туристический сектор ориентирован на развитие инфраструктуры и создание комфортных условий пребывания гостей на Камчатке. По объёму инвестиций мы показываем хороший прирост — только за 2019 год бизнес вложил в отрасль более трёх миллиардов рублей. Возведение этого комплекса — это ещё один уверенный шаг в развитии индустрии гостеприимства Камчатки. Нет никаких сомнений в том, что гостиница будет популярна не только среди гостей, но и у наших земляков», — отметил Владимир Илюхин.

К настоящему времени инвестор уже вложил в строительство более 80 миллионов рублей. Проект сопровождает Корпорация развития Камчатского края.