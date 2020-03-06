Группа Legrand примет участие в одном из важнейших мероприятий в сфере дизайна и строительства на российском рынке – выставке ART TREND WEEK 2020, которая будет проходить с 12 по 14 марта на площадке отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске. Ежегодно выставка собирает ведущих дизайнеров и архитекторов, а также поставщиков материалов и декоративных элементов для частных и общественных интерьеров.

Legrand участвует в ART TREND WEEK 2020 совместно со своим партнером – компанией Эlevel, поставщиком электрического оборудования и электротехники. На стенде компаний будут представлены устройства системы домашнего комфорта Legrand with Netаtmo, позволяющие регулировать освещение, управлять жалюзи, приводами штор и розетками (включать и выключать бытовые приборы: холодильники, стиральные машины, торшеры и т.д.).

Помимо технологических возможностей для организации безопасного и комфортного домашнего пространства «умные» электроустановочные устройства отличаются стильной визуальной составляющей. Выполненные в дизайнах популярных серий Celiane, Valena Allure и Valena Life, они могут быть гармонично интегрированы в любое интерьерное решение.

Пригашаем гостей и участников выставки посетить стенд Legrand и Эlevel, протестировать представленную продукцию и подробнее узнать о всех преимуществах системы домашнего комфорта Legrand with Netatmo.

LEGRAND РОССИЯ И СНГ

Legrand Россия и СНГ – это более 1000 сотрудников, работающих в 27 представительствах в крупных городах России, а также в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Украине и Монголии. Компания владеет двумя действующими заводами в России, расположенными в Ульяновской области. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, компания оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты Legrand получают профессиональную поддержку команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.