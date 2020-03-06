ПМЭФ-2020 отменен из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить мероприятие в 2020 году. Об этом заявил журналистам председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов.

"В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить", - сообщил он.

По словам Белоусова, решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.

В 2020 году ПМЭФ планировалось провести с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".

К участию в дискуссии планировалось пригласить руководителей международных и российских организаций в области здравоохранения, представителей научного сообщества и международного бизнеса.

Фото: © Донат Сорокин/ТАСС