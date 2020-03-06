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Инвестиции (проекты)

Под Воронежем расширят производство нефтегазового оборудования за 270 млн рублей

ООО «РГМ Нефть-Газ-Сервис» планирует расширить завод  оборудования для ремонта нефтегазовых скважин в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. Об этом сообщили в департаменте экономического развития региона. Комиссия предварительно согласовала планы инвестора.

Объём инвестиций составит 270 млн рублей, приступить к строительству компания готова уже в 2020 году. Завершить работы планируют к 2021 году. На производстве сможет работать 101 человек.

Компания планирует увеличить мощности действующего производства оборудования для капитального ремонта нефтегазовых, газовых и газоконденсатных скважин. Производить планируют колтюбинговые установки, в том числе в блочно-модульном исполнении, установки для проведения гидроразрыва пласта, а также узлы и детали для них.

Ранее о намерении расширить мощности в «Масловском» заявил один из крупнейших инвесторов площадки «Воронежсельмаш». Построить новый корпус предприятия за 700 млн рублей планируют в 2020 году. Его площадь составит 10 тыс. кв. м. Ожидается, что после ввода нового корпуса объём выручки вырастет до 4 млрд рублей в год. Выпуск продукции запланирован на 2021 год.

Фото: департамент экономического развития Воронежской области

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